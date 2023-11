Bárbara Rey, por fin, se moja sobre las bombas de su hijo, Ángel Cristo Jr.

Vídeo: Europa Press

Desde que salieran a la luz los primeros cebos de Ángel Cristo Jr. y la crudeza con la que hablaba de su madre, Bárbara Rey se convirtió en la mujer más buscada. La de Totana reaparecía este viernes en Murcia para despedir a su hermano, pero se negaba a entrar en polémicas. Un día después, ya en el entierro, por fin, ha respondido a los reporteros, quienes querían saber qué opinaba sobre su entrevista en '¡De Viernes!', la cual, por cierto, ha sido un éxito rotundo en cuanto a audiencia. Ha superado un 14% en su primera entrega, lo que evidencia que promete mucho y que ha cumplido de sobra con las expectativas de las altas esferas. Si pinchas sobre el vídeo descubrirás todas las declaraciones de Bárbara, quien actualmente no mantiene ningún contacto con su hijo.

Fue este viernes, pocas horas antes de que se emitiera la primera parte de la entrevista en Telecinco, cuando se filtraron las llamadas desesperadas de Sofía y su madre a Ángel. Intentaron hablar con él y saber la motivación por la que iba a desgranar uno a uno todos los secretos de su familia. Incluida la relación del Rey Juan Carlos y Bárbara Rey, un asunto que durante décadas ha despertado muchísima curiosidad. Era él, su hijo, quien por primera vez confirmaba que, según su versión, "su madre había chantajeado al Rey de España". Ni mucho menos era la única confesión que dejaba a todos sin palabras y es que también narró la impactante advertencia que le hizo su progenitora sobra la droga que había en casa cuando solo tenía 8 años. Un estremecedor testimonio que te hemos relatado en la revista SEMANA y que para su madre ha llegado en su peor momento vital.

La reacción de Sofía Cristo tras escuchar a su hermano Ángel Cristo Jr.

No ha sido la única del entorno de Bárbara que se ha pronunciado. Sofía Cristo tras escuchar a su hermano hablar sobre sus padres y también sobre ella, publicaba una fotografía en la que solo aparecía junto a su madre. Una imagen que acompañaba de unas líneas en las que le recordaba todo el amor que sentía hacia a ella, a pesar de no haber podido acompañarla en el último adiós de este ser querido. "Lo más grande de mi vida. Te amo con todas mis fuerzas", escribía junto a un corazón en sus redes sociales.

¿Qué ha dicho Ángel Cristo Jr. en su incendiaria entrevista?

El hijo mayor de Bárbara Rey además de hablar de los malos tratos que sufrió su madre y de la relación de Sofía Cristo con las drogas, también profundizó en los problemas económicos de la murciana. Bárbara Rey, quien tuvo durante años una fortísima adicción al juego, no siempre iba sola a los casinos. En ocasiones le acompañaba su hijo, que tuvo que dar la cara frente a usureros y prestamistas muy peligrosos. "’Mi madre necesitaba dinero para pagar a la gente a la cual al final acababa pagando yo o dinero para ir al casino o para pagar a algún prestamista. Yo empecé con mi madre a ir al casino con 17 años hasta que me pillaban que no tenía y me pedían que abandonase el casino. Al principio no eres consciente del problema que tiene, es verdad que el casino nos dio de comer en la época de las pesetas. Estaba la parte en la que ella necesitaba dinero y había que pedirlo prestado. Al final era yo el que iba a los baños del casino a coger el dinero que le daban los prestamistas para que no la vieran a ella cogerlo. Como yo cogía ese dinero siempre, cuando mi madre no pagaba a quien se lo pedían era a mí", explicó.

Un dinero que siempre se acababa exigiendo y cuyas cuentas terminaba ajustando él, según ha contado. Eso no evitó que le invadiera un tremendo miedo por cada poro de su piel. Bárbara Rey hablaba justo este viernes en un pódcast junto a su hija de la ludopatía, un infierno que en ciertos momentos salvó su economía familiar y que en otros la hundió por completo. Tales fueron sus temores que se puso en manos de expertos para poder superarlo.