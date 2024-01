Bárbara Rey explota: confirma estar en tratamiento y lanza una advertencia

Bárbara Rey ha hablado alto y claro. La vedette está atravesando una etapa muy complicada a nivel personal y continúa en el foco de la noticia a raíz de las explosivas declaraciones de su hijo, Ángel Cristo Jr. Este escándalo ha hecho mella en su estado de salud y ha sido diagnosticada con una depresión, tal y como ha confirmado durante una llamada en directo al programa 'Fiesta'. "Sí, estoy en tratamiento".

La artista se ha mostrado muy molesta con las informaciones que se han vertido sobre su persona y se ha dirigido personalmente a uno de los colaboradores del programa después de que este dudara de su estado. "Que nunca se atreva a decir que yo juego con la enfermedad de alguien. Tú tendrás tu opinión, pero ninguno de los que está ahí sabéis la verdad por mucho que cuenten, digan o quieran contar. Tú no eres nadie para opinar si estoy enferma, tengo depresión o puedo jugar con ello", afirmaba Bárbara Rey.

La seria advertencia de Bárbara Rey tras subrayar que se han dicho barbaridades

Desde que Ángel Cristo Jr. se sentará en un plató de televisión para contar su verdad, Bárbara Rey ha realizado distintos movimientos y se ha planteado emprender posibles acciones legales. La vedette ha confirmado que en el pasado ha mantenido distintas batallas legales y que no han generado el fruto que esperaba. "He demandado cuarenta mil veces. Al cabo de los años existe una sentencia y no se dice públicamente. Funciona así y vosotros lo sabéis. Quiero deciros que preparar una demanda donde ha habido una injuria y una calumnia cuesta mucho dinero y tiempo".

Durante esta intervención telefónica, la artista se ha mostrado tajante y ha reconocido que se han "dicho barbaridades" sobre ella. Ha subrayado que no estaba hablando de su hijo. "No lo nombro, cada uno que saque su conclusión". Acto seguido ha llegado la seria advertencia de Bárbara Rey: "Estos señores van a tener que demostrar que lo que están diciendo es cierto". Ha querido pronunciarse sobre los supuestos chantajes al Rey Juan Carlos que tanto han dado que hablar en los últimos meses. "No hay ninguna prueba de lo que se dice que he recibido. Es muy fácil a la persona más débil achacarle una serie de cosas. Están hablando de los Fondos Reservados del Estado. No me pertenecen a mí. Pertenecen a todos los españoles. Si alguien hubiese hecho uso, esa persona sí sería un delincuente".

Una rotunda respuesta tras estas declaraciones de su hijo: "En el cuarto de mi madre siempre había muchísimo dinero en efectivo que provenía de unos pagos que se le hacía periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey de España", afirmó Ángel Cristo Jr.