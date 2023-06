Bárbara Rey emite un comunicado tras la acusación por alzamiento de bienes

Bárbara Rey ya avisó hace tan solo un día de que su abogado y su representante se encargarían de aclarar punto por punto, públicamente, lo que realmente existe tras la supuesta deuda de Hacienda que se le achaca. Por ello la Fiscalía de Madrid solicitaría tres años y medio de cárcel por un presunto delito de alzamiento de bienes al poder haber tratado de eludir los pagos a la Agencia Tributaria. Finalmente este martes 20 llegaba a los medios la tan anticipada explicación. "Está al corriente, o adeudando ninguna cantidad ni por los años que se habla ni en los años posteriores", señalan. El hecho de que esta información haya llegado a los medios es toda una declaración de intenciones.

"Ha sido filtrada sin el conocimiento y consentimiento de Bárbara Rey y del resto de personas afectadas y que el conocimiento y resolución del asunto corresponde única y exclusivamente a la Audiencia Provincial", sentencian. en el documento que muestra 'El programa de Ana Rosa'. Se trata de una información llena de "informaciones inexactas" porque hace años que quedó totalmente saldada la deuda. No se pudo producir ningún "alzamiento de bienes" porque no existía tal. "El traspaso de titularidad de bienes al que se hace referencia, nunca pudo ser motivado por el propósito de eludir sus obligaciones fiscales y, qué mejor prueba de ello, que hace más de 5 años que liquidó todas sus deudas con Hacienda", explican en el mismo.

El hecho de que se haya conocido esta fase, con la petición de la Fiscalía de Madrid supone un daño a su imagen pública. Entienden que, pase o suceda a partir de ahora lo que sea, la percepción sobre la imagen de Bárbara Rey ya puede ser otra. "Causa un grave quebranto a su salud y a la imagen de mi representada y entorno familiar. Esas informaciones descontextualizadas y cuyo daño resulta, en muchas ocasiones, imposible de recuperar, como ha sucedido en otros casos judiciales en que la sentencia absolutoria ha tenido un nulo impacto en la opinión pública", puntualizan.

Bárbara Rey analiza qué ha sucedido con Hacienda: "Fuimos a juicio y todo. Esto no sabemos por qué está ocurriendo"

Era la propia señalada, Bárbara Rey la que explicó junto a su hija Sofía Cristo la razón para la existencia de esa deuda con Hacienda, que ya estaría solventada. "Hemos tenido problemas con Hacienda porque facturábamos hace muchos años a través de sociedades, como han hecho todos, y luego como persona física. Fuimos a juicio y todo. Esto no sabemos por qué está ocurriendo", explicó a los reporteros. No temen nada que pueda suceder judicialmente porque es algo, para ellas resuelto. Se conoce ahora en el 2023 por una sola razón: "Es mucha casualidad, ¿no? sale el documental, sale la serie y ahora pasa esto. El tema tiene años y nosotros estamos al díe con Hacienda desde hace mucho". Encuentra convertirse en protagonista por supuestas deudas de forma pública es algo cíclico que se debe a otros intereses, que nada tiene que ver con ella. "Me han querido hacer daño desde hace muchos años. Son cosas que ocurren casi siempre cuando hay elecciones o cuando se va a pagar con Hacienda", confesó muy convencida.