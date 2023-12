Las directrices de Bárbara Rey en plena guerra con Ángel Cristo Jr.

El demoledor testimonio de Ángel Cristo Jr. contra su madre, Bárbara Rey, ha provocado que la exvedette tome la determinación de emprender acciones legales. Hace tan solo unos días era pillada en un despacho de abogados, tal y como se puede leer en el último número de la revista SEMANA. Ahora conocemos los pasos que va a seguir.

Está siendo una situación tremendamente delicada para Bárbara Rey. "Le está pareciendo terrible las cosas que está contado", informaba el periodista Kike Calleja en el programa 'Fiesta'. Este subrayaba que la actriz quiere que este escándalo se salde por la vía legal. "Ha contratado a una abogada y están siguiendo las directrices de esa abogada". Todo a consecuencia de las declaraciones que su hijo está realizando en televisión. Su testimonio fue el eje sobre el que giró el primer programa del nuevo espacio de 'Telecinco' para la noche de los viernes, 'De Viernes'. Las últimas dos semanas ha vuelto a sentarse en el plató donde ha cargado duramente contra su madre revelando episodios íntimos de la familia.

Bárbara Rey, muy afectada por este escándalo familiar: "Se siente maltratada"

La actriz y presentadora se siente víctima de todo este escándalo. "Dice que se están cebando con ella. Se siente maltratada por toda esa gente. Lo único que quiere es que su hijo deje de decir mentiras", explicaba Kike Calleja. Incluso ha llegado a afirmar que su hijo "ha muerto para ella". Su círculo más íntimo ha reconocido que está devastada por todo lo que está viviendo. "Aunque ella tenga un espíritu joven y esté muy bien, tiene 73 años. Ella está destrozada física y mentalmente", afirmaba su hija, Sofía Cristo, en el programa 'Espejo Público.

Por su parte, Ángel Cristo Jr. no teme que su madre emprenda acciones legales contra él. "No se han puesto en contacto conmigo. No tengo ningún miedo a la demanda de mi madre". Sin embargo, sí que ha reconocido que ha pasado una semana larga en la que ha dormido poco.

El hijo de Bárbara Rey ha vuelto a defender su verdad y lo ha hecho durante su última intervención televisiva. "Yo estoy contando mi vida. Si ella quiere demandarme y quiere quitarme el dinero, allá con su conciencia. Ella sabe por qué estoy haciendo todo esto". Además, ha ido un paso más allá: "La diferencia entre ella y yo es que yo sé vivir con un sueldo de mil euros. Ahora tengo a Ana y somos un equipo", ha subrayado en relación a su actual pareja. Ha reconocido que todo lo que ha contado es una "cuarta parte" de lo que ha vivido. "Quedan muchas cosas" y recalcaba seriamente: "No tengo ningún problema en sentarme ante un juez con mi madre".