Bárbara Rey, destrozada cuenta su última conversación con Arévalo

Tal y como pudo saber SEMANA en primicia, Arévalo era encontrado sin vida en su casa el miércoles 3 de enero. El querido humorista ha perdido la vida a los 76 años, un golpe inesperado para su familia y sus amigos. Y es que nadie esperaba este final para él, mucho menos su entorno, a quien todo esto ha pillado por sorpresa. La última amiga en contar cómo se siente es Bárbara Rey (73 años), que adoraba al cómico tanto que no podía pasar un día sin saber de él. Una estrecha amistad que le llevó a ser una de las personas que habló con él durante los días previos a su muerte. Así lo ha confesado ella misma en una carta en la que admite estar completamente destrozada, ya que se conocían desde hacía décadas y tenían mil batallas juntos a su espalda. Recuerdos que nada ni nadie podrá desgarrar de su memoria.

Bárbara Rey y Arévalo hablaron días antes de su muerte: así fue su última videollamada

"Querido amigo Paco, no puedo creer que ya no estés aquí. Hace solo unos días hemos estado hablando, estabas contento feliz. Nos hicimos una videollamada, hablamos un rato y también con tu preciosa hija. Una de las primeras cosas que hacía el despertarme, era darte los buenos días como tú a mí. Has sido un ser extraordinario, una gran persona con un corazón inmenso. Como artista ¿qué voy a decir de ti? Grande y como compañero todavía más grande, te voy a echar mucho de menos. Nuestras conversaciones, esos buenos días y buenas noches y tantos recuerdos y vivencias que hemos compartido. Ha sido siempre un ser extraordinario conmigo, te estaré eternamente agradecida por tu lealtad y tu gran corazón. El mío está roto con tu marcha. Sé que vas a tener el mejor lugar lugar que exista allá donde estés, porque es lo que te mereces y lo que te has ganado con tu gran bondad. Descansa en paz amigo y que Dios te coja en su seno", dice Bárbara Rey en sentido mensaje.

Las redes sociales se abarrotaban de escritos y mensajes de condolencia nada más saltar la noticia. Han sido muchos los que han lamentado su repentina partida, sobre todo después de la difícil vida que tuvo. Perdió a dos hijos y siempre estuvo pendiente de su hija, quien padece síndrome de Down y quien vivía a su lado. Ahora es Bárbara Rey la que se pregunta cómo será su vida sin vida sin él, una pieza fundamental para los suyos y que se rompió por completo cuando falleció su mujer. Nos remontamos al año 2015, una fecha marcado en rojo, pues la muerte de Elena fue durísima para él. Él mismo se lo contó de viva voz a su amigo Bertín Osborne, al que estuvo muy unido. "Llegó un momento que al cabo de tres años y mucha quimio le dieron el alta. Sin embargo, al cabo del tiempo le afectó al cerebro y ya no hubo nada que hacer", aseguró roto.