Bárbara Rey conoció a Doña Sofía: así fue su cara a cara

Mucho se ha hablado durante los últimos meses del idilio entre el Rey Juan Carlos y Bárbara Rey. Desde que la actriz hablara por primera vez de su romance que tanto podría afectar al matrimonio de los eméritos, ha acaparado todo el protagonismo y cientos de titulares. Ahora, vuelve a sentarse en un plató de televisión para hablar sobre cómo conoció al padre del Rey Felipe, cómo fue su primer encuentro con él e incluso cómo y dónde conoció a Doña Sofía. Bárbara Rey no deja títere sin cabeza y responde a todas las preguntas de Risto Mejide en la nueva entrega de 'Chester', el programa de entrevistas que el publicista tiene en CUATRO.

Bárbara Rey se ha sincerado sobre cómo ha afectado su relación íntima con el Rey Don Juan Carlos a su carrera profesional, asegurando que el emérito y su entorno se cargó toda su carrera. Sin querer mencionar a nadie, Risto ha querido saber si había conocido a Doña Sofía y sin decir si sí o si no, ha vuelto hacer hincapié en que "he estado vetada en los medios". ¿Tuvo algo que ver la emérita en los vetos de Bárbara en su carrera profesional? Ella prefiere no mencionar a nadie y asegura que no sabe si él o su entorno más cercano, pero que alguien le había vetado afectando así a su carrera como actriz.

Sin embargo, durante su charla con el publicista tan solo tiene buenas palabras para la Reina Sofía, a quien conocía en varias recepciones celebradas en el Palacio de la Zarzuela de las que no ha querido dar muchos detalles. A pesar de esto, sí que ha asegurado que en este tipo de actos ha podido entablar conversación con Doña Sofía, quien siempre se ha mostrado muy cordial con ella: "Era muy amable, encantadora, se ha preocupado mucho por mi familia. "¿Cómo están tus hijos?, ¿Cómo está tu familia?"", aseguraba que le preguntaba. Para Bárbara Rey esto era "una cosa normal. No sé si a los demás que van a las recepciones le preguntará lo mismo. He cruzado algunas palabras con ella en algunas ocasiones", decía al respecto sin querr entrar en muchos más detalles sobre su encuentro.

También ha confesado cómo conoció al emérito en el año 1977: "Se han comentado de que me lo habían presentado pero no me lo han presentado. Él me lo localizó y me llamó. La verdad es que yo no estaba. Estaba trabajando. Llamó por teléfono a mi casa y había una amiga y cuando yo llegué, me lo dijo y yo no me lo creí. Me dijo ha llamado un señor que me ha dicho que es el Rey. Digo déjate de gilipolleces porque habrá sido algún cómico que yo conozco y que imita muy bien la voz del Rey. Después volvió a llamar cuando yo estaba y era él. Ya ni me acuerdo lo que me dijo. Que me seguía mucho, que le gustaba mucho trabajo, que le caía muy bien, que le gustaba mucho... Me quedé que no me lo podía creer. Me hizo muchas llamadas en las que una no sabe que hacer porque es muy difícil", comienza relatando.

Asegura que su primera cita con Don Juan Carlos tuvo lugar en Zarzuela: "Eso que se ha comentado de que yo nunca he estado en Casa Real es incierto. Nuestra primera entrevista fue allí. Me mandaron un coche y fui. Yo tenia miedo a que al decir que no, yo que había trabajado tanto...", responde dejando entrever que una negativa al emérito podía afectar a su carrera profesional al comienzo. "La entrevista fue como si fuéramos amigos. Habíamos hablado tanto por teléfono. Yo estaba impresionada. Me dijo que eras muy guapa, que le gustaría verme... Ahí empezó todo. No ahí mismo pero ahí empezó todo. En alguna ocasión yo estuve allí más. Yo he estado en Zarzuela. Hay determinadas cosas que no han pasado allí pero he estado allí", explicaba.