Bárbara Rey emprende acciones legales contra su hijo, Ángel Cristo Jr.: pillada en un bufete de abogados

Ni en el peor de los escenarios Bárbara Rey se imaginó demandando a su hijo. Sin embargo, la vida y las circunstancias han conseguido sorprenderla. Tal y como demuestran las fotografías exclusivas de la revista SEMANA, la ex vedette ha visitado un conocido despacho de abogados en compañía de su hija, lo que confirma la ruptura total con Ángel Cristo Jr. A partir de este miércoles ven la luz imágenes nunca vistas de Bárbara, donde además de mostrarse muy seria, se descubre que ha dado orden para iniciar las acciones legales necesarias contra su hijo mayor. Un reportaje muy relevante del que podrás ser testigo si corres a tu kiosco y adquieres el último número.

Todas las fotos de Bárbara Rey tomando la decisión más difícil contra su hijo

Aunque Sofía Cristo avanzaba cuál era la intención de su madre y la suya propia, no ha sido hasta ahora cuando se ha descubierto que la maquinaria ha empezado a rodar. "Calumnias, falacias, mentiras...este desprestigio público tanto de ella como de mí al final tendrá unas consecuencias. Vamos a tomar acciones legales contra todos aquellos que hayan vulnerado nuestro honor", espetó la colaboradora de televisión. Incluido Ángel Cristo Jr. Una firme decisión que, lejos de quedarse en nada, ya se ha puesto en manos de sus abogados. Cueste lo que cueste irán contra quien haga falta.

En el interior de la revista SEMANA además de mostrar cuándo se ha iniciado este proceso, te contamos cuánto está sufriendo tras escuchar a su hijo. Y es que nunca pensó que su hijo mayor contaría en televisión todos los entresijos de su familia, mucho menos que abriría la caja de Pandora que dinamitaría su relación familiar. Aunque él si era consciente de las consecuencias que su entrevista tendría, no parece arrepentirse en absoluto. Un escenario muy delicado en el que Bárbara Rey ha decidido tomar cartas en el asunto.

Madre e hija demuestran ser inseparables y, por esa razón, las dos han iniciado un proceso legal contra Ángel Cristo Jr. Han tenido tiempo para hablar y calibrar el impacto de sus bombazos, siendo en muchos programas de televisión donde se han hecho eco de sus acusaciones. Cansadas e indignadas a partes iguales, han recurrido a expertos para frenarle, defender su honor y tratar que su imagen en los medios de comunicación no se vea más dañada. Consideran que no es justo y, aunque en un principio aseguraron estar preocupados por él, lo cierto es que ahora han tomado una actitud completamente diferente.

Bárbara Rey y Sofía Cristo, unidas para demandar a Ángel Cristo Jr.

Bárbara Rey reaparecía estos días recalcando que "su hijo ha muerto para ella", lo que dejaba ver que no se quedará de brazos cruzados. En este medio te contamos en exclusiva cuánto tiempo estuvieron en el despacho de abogados, así como los miedos que ahora invaden a la de Totana. No le está resultando nada fácil enfrentarse a una situación así, prueba de ello, que incluso esté acudiendo a un psiquiatra para que le ayude a lidiar con esta pesadilla. Un paso al frente que también ha dado Sofía Cristo, quien está en continuo contacto con su terapeuta para no recaer en adicciones pasadas tras encontrarse en un auténtica montaña rusa.

Fue hace solo unos días cuando pudimos ver a Bárbara Rey derruida, aunque mucho peor se encuentra en petit comité. Según cuenta su círculo íntimo ha llegado desmayarse en unos grandes almacenes debido al estado de nervios en el que está desde que su hijo se sentara en televisión. "Incluso ha vuelto al cardiólogo", explicaba Sofía Cristo.

Las durísimas declaraciones de Ángel Cristo Jr. en televisión

Ángel Cristo Jr. ha tomado un derrotero muy alejado de los que eran sus ejes, su madre y su hermana. Ha cortado el cordón umbilical y descarta retomar el contacto en el futuro, una declaración muy rotunda dadas las circunstancias. "Alejarme lo máximo posible de lo que había vivido en mi infancia y en mi adolescencia", dijo él en una de sus últimas intervenciones. Pero, ¿cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso para que Bárbara Rey demande a su hijo?

Además de contar que Bárbara Rey chantajeó al Rey y que a él le obligó a formar parte del engaño, también ha hablado de las drogas y la cantidad ingente de dinero que había en el domicilio familiar. Así como las ocasiones en las que la vedette estafó presuntamente al seguro de la casa "cuando se acababa el dinero". "Con robos fingidos, rompiendo ventanas, abriendo puertas y forzando puertas del garaje. Se había acabado el dinero y mi madre necesitaba más, y le salió bien tres veces", espetó él. Nada de esto quedará en el olvido, a tenor de los últimos movimientos de Bárbara. No te pierdas el último número de SEMANA.