Barbara Rey, a Pablo Motos: “La primera vez que me llamó el Rey le mandé a la mierda”

Desde que Bárbara Rey destapara su idilio con el Rey Juan Carlos, mucho se ha hablado sobre este tema que ha generado tanta controversia en esta sociedad. La ex vedette se ha sentado con Pablo Motos en 'El Hormiguero' para presentar su nueva docuserie ‘Una vida Bárbara. Bárbara Rey, retrato de una superviviente’. En ella, podremos ser testigos de cómo la artista narra en primera persona los principales acontecimientos de su intensa vida profesional y personal. Durante su charla con el presentador ha adelantado algunos de sus hechos que han marcado su vida e, inevitablemente, ha vuelto a hablar del Rey.

Pablo Motos ha querido conocer cómo conoció a Juan Carlos. "Me llamó por teléfono. Llamó a una amiga mía. Yo estaba haciendo una película. Yo vengo de rodar y viene una amiga mía que se llama Charo y me dice 'oye Bárbara. Bárbara que ha llamado uno que dice que es el Rey'. Y yo le dije vamos a dejarnos de gilipolleces a estas alturas, que yo estoy cansada y vengo echa polvo. Le dije que hacía unos días me habían gastado una broma también haciéndose pasar por otra persona porque yo tenía muchos compañeros que han imitado y que no se habían atrevido porque estaba por aquel entonces prohibido imitar a determinados personajes", comienza a decir.

Bárbara Rey recuerda la primera vez que habló con el Rey por teléfono

Sin embargo, esa no fue la primera vez que habló con el Rey, ya que ella no se encontraba en casa en la primera llamada del emérito. "La primera conversación fue poco menos que lo mandé a la mierda. Yo pensé que era un cómico que me estaba gastando una broma. Cómo voy a pensar yo que esta persona me iba a estar llamando a mí. Es que no es normal. Si lo analizas, no es normal. Entonces me dijo 'como no me crees, llama a este teléfono y pregunta por mí'. Le dije '¿Qué tengo que preguntar?'. Y me dijo 'por su Majestad el Rey, que está esperando una llamada de Bárbara Rey'. Ahí ya me quedé, pues lo mismo sí que es. O lo mismo es un imbécil que me dice que me la había tragado", continúa recordando.

Bárbara Rey asegura que "efectivamente, llamé y era él". "En ese momento yo pedía que me tragara a la mierda. Sí porque lo había mandado a la mierda o algo parecido. Y yo madre de mi corazón, y yo perdone usted. Y él 'no, si me ha pasado más de una vez'. Claro, yo que venía de mi rodaje, venía agotada y todo, yo no pensaba que era el Rey".

Mantuvieron varias llamadas telefónicas antes de conocerse personalmente

El presentador ha querido estirarle de la lengua a la actriz y ha querido saber si se sintió "importante" cuando colgó el teléfono y había confirmado que el monarca se había puesto en contacto con ella: "Me sentí como diciendo ¿y por qué a mí? Luego ya con los años fui entendiendo que no era algo extraño pero en aquel momento... Yo no me sentí importante ni especial, me sentí diciendo 'por qué'. Él me dijo que me admiraba mucho, que el seguía mucho mi trabajo y me quedé en shock. Y luego ya siguió llamándome muchas veces. Antes de conocernos, él me llamó muchas veces. Fuimos cogiendo mucha confianza y yo ya no sabía cómo llamarle", recuerda.