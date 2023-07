Clara Chía y Gerard Piqué siguen demostrando que su relación va totalmente en serio. Poco más de un año ha pasado desde que el exfutbolista del FC Barcelona puso punto final a su historia de amor con Shakira para probar de nuevo suerte en el amor de la mano de su actual pareja. De esta manera, el deportista iniciaba una nueva etapa de su vida que ha contado tanto con partidarios como con detractores. Algo que no parece importarle en absoluto, estando dispuesto a ir más allá con la joven catalana, la cual ya forma parte incluso de sus planes más privados. Eso es precisamente lo que ha quedado demostrado en la última ocasión. El exjugador de fútbol y su novia se han convertido en los grandes protagonistas de TikTok al formar parte de un vídeo cuanto menos inesperado en las calles de Barcelona.

Y es que, pese a que hasta ahora habían preferido mantener un perfil bajo a nivel mediático, Gerard y Clara no han tenido reparo en posar en una serie de divertidas instantáneas con sus seguidores. Una distendida actitud que ha llamado especialmente la atención, sobre todo teniendo en cuenta que no se habían dado hasta ahora situaciones similares, o al menos, no habían salido a la luz del mismo modo.

Las divertidas poses de Gerard Piqué y Clara Chía

En la red social mencionada, ha sido una chica quien ha compartido un divertido clip en el que Piqué y Chía aparecen de manera conjunta en una galería. En cuestión de instantes, algunos de los fans que les vieron no tardaron en acercarse para pedirles fotos. Algo a los que ellos mismos accedieron sin reparo, demostrando así que poco o nada queda ya de la postura distante que mantuvieron durante cierto tiempo con sus seguidores. Ahora, la joven y el catalán se han convertido en un tándem absolutamente renovado al que poco o nada le importa la opinión de los haters.

Como era de esperar, muchos usuarios no han querido pasar por alto este movimiento de simpatía tanto del exfutbolista como de su pareja a través de comentarios. Y es que, una gran parte de ellos ha hecho especial hincapié en la empatía de Clara a la hora de acceder a hacerse fotos con todo aquel que lo quería. Una forma de demostrar que está dispuesta a dejar atrás el pasado y a olvidar las críticas para convertirse en todo un ídolo de masas dentro y fuera de la Ciudad Condal.

Clara Chía, Gerard Piqué o un tándem a prueba de haters

De esta manera, si algo ha quedado aún más claro si cabe es que la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía va viento en popa. Tan solo unos meses han bastado a la pareja para protagonizar un sinfín de planes de manera conjunta, llegando incluso a surgir los rumores que apuntan hacia una posible boda entre ellos de cara a un futuro no muy lejano. Un dato que ninguno de los dos protagonistas ha confirmado por el momento, y que supondría un afianzado paso al frente para ellos.

Por su parte, y pese a haber estado con Shakira durante más de una década, el empresario prefirió no pasar por el altar. Una postura con la que parece haber dado un giro de 180 grados. Tras conocer a su actual compañera de vida, con quien el exfutbolista comparte sentimientos y trabajo, el exjugador del FC Barcelona podría estar pensando en formalizar su relación con Clara.