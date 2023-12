Bad Gyal pone los puntos sobre los íes en un comunicado tras negarse a "perrear" con Rauw Alejandro

Las imágenes de Bad Gyal y Rauw Alejandro han revolucionado las redes sociales. En ellas la artista se niega a bailar con el puertorriqueño y le recuerda que su rol es el de cantante, un momento incómodo que ha hecho mucho ruido tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Aunque él estaba entusiasmado, ella le paró los pies, lo que ha desatado la polémica y, por ende, infinidad de opiniones. Horas después de convertirse en tendencia, ella ha emitido un contundente comunicado. Lo hace tras su actuación conjunta en el Choliseo de Puerto Rico, donde el ex de Rosalía fue rechazado por su compañera y es que ella se negó a perrear ante miles de asistentes. "Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella está como tímida, yo no sé", dijo él, a lo que ella respondió: "No, a mí que no me involucre. Voy a cantar la canción que me toca y luego voy a dejar que Rauw siga su fiesta".

bad gyal hundiendo a rauw alejandro x babas jajsjajajajajaj pic.twitter.com/O9XbbFAmDy — hugo ( @Hvche9) December 17, 2023

El comunidado íntegro de Bad Gyal sobre lo sucedido con Rauw Alejandro sobre un escenario

Bad Gyal es consciente del revuelo que han suscitado estos vídeos por los que Rauw Alejandro ha sido tachado de "machista". Por esta razón y por la relación profesional que les une ha roto su silencio y ha contado cómo se siente. "Quiero aclarar que no estoy de acuerdo en cómo están planteando algunos medios lo que pasó en El Choli. Perrear con alguien no me parece nada del otro mundo, pero precisamente quise evitar pegarme demasiado a Rauw porque sé cómo es determinada prensa y determinada gente en redes sociales. Sé que seguramente se me hubiera relacionado con él de otra manera cuando sólo somos amigos y compañeros de trabajo y también sé que se hubiera generado una polémica innecesaria. Soy consciente de ello y sé que, en el caso de haber perreado con él, siendo una persona pública, se hubieran generado muchos chismes. Lo he pasado súper bien estos días, Rauw y su equipo nos han tratado de lujo y nos han hecho pasarlo muy bien y sentirnos muy cómodos a mí y a mi equipo", ha aclarado. Una tajante respuesta con la que Bad Gyal niega que se haya sentido mal con él y que le sentara mal su último gesto sobre los escenarios.

Rauw Alejandro también ha querido pronunciarse y contar si existe tensión o no entre ellos. A pesar de que su actitud reflejaba todo menos buen rollo, ambos afirman que se llevan de maravilla y que son amigos, aunque pudiera parecer lo contrario. Fue este verano cuando el cantante rompió su compromiso con Rosalía tras dos años juntos, lo cual desató los rumores. Ahora son muchos los que se pronuncian acerca de sus bombazos, el último en hacerlo ha sido Joaquín Prat, quien comenzó el vídeo viral que protagoniza junto a Bad Gyal. "Debe ser que me hago mayor...", aseguró.