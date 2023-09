El crimen de Edwin Arrieta ha causado un gran revuelo tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Fue el pasado 3 de agosto cuando el cirujano colombiano falleció en Koh Phangan, un suceso que hizo que todas las miradas se posaran sobre la figura de Daniel Sancho. El hijo de Rodolfo Sancho admitió haber sido él quien mató a la persona con la que había mantenido relaciones sexuales, lo que hizo que el entorno del médico se posicionara de inmediato en su contra. Así lo ha revelado la hermana del fallecido, Darling Arrieta, en una nueva entrevista para el canal local RCN.

La familiar de Edwin ha tenido oportunidad de hablar largo y tendido sobre el momento exacto en el que se dio cuenta de que algo no iba bien en Tailandia. Es por ello que rastreó las redes sociales de su hermano, en las que encontró el perfil de Daniel Sancho: “Le pregunté qué sabía de mi hermano y me dijo que le perdió la pista en la playa. ¡Dios santo! ¿Cómo puede ser amigo tuyo y no saber dónde está? Le dije que fuera corriendo a denunciar”, comenzaba explicando la hermana del cirujano.

Es por ello que el hijo de Silvia Bronchalo dio un paso al frente y denunció la desaparición del colombiano. Pero ni ese movimiento hizo que Darling dejara de sospechar de él, razón por la que ella misma hizo una llamada al consulado de Colombia con el objetivo de que se pusieran en contacto con las autoridades de Tailandia para impedir la marcha de Daniel del país: “Yo llamé rápidamente al consulado de Colombia y les pedí que por favor no dejaran salir a ese hombre del país porque sospechaba de él, y me dijeron que avisarían a las autoridades de Tailandia. Gracias al consulado de Colombia por actuar con rapidez y permitir que detengan a Daniel”, ha asegurado.

El comienzo de la pesadilla de Darling Arrieta

A esto se suma que, en una de sus llamadas al consulado, la hermana de Edwin Arrieta dio pistoletazo de salida a una serie de hechos que se han convertido en una pesadilla en toda regla para ella: “Me pongo en contacto con la cónsul y ella me dice: ‘Hemos encontrado un cadáver’. Le pregunté que si creía que era mi hermano y ante su silencio lo supe. Era mi hermano. Así empezó toda esta pesadilla”, pronunciaba entre lágrimas.

Sin embargo, si algo tienen claro todos los allegados al cirujano, es que no quieren la pena de muerte para Daniel Sancho. En la rueda de prensa del pasado 15 de agosto, Big Joke y el resto de su equipo policial pidió este máximo castigo para el hijo de Rodolfo Sancho. Pero lo cierto es que los familiares de Edwin prefieren que se haga justicia por la muerte del médico de otra manera, y consideran que lo que verdaderamente merece el asesino confeso es la cadena perpetua. Sea como fuere, habrá que esperar a que se celebre el juicio para saber cuál es el destino del chef español, aunque también el Rey de Tailandia podrá tener la última palabra en este mediático caso.

