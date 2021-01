Anabel Pantoja ha demostrado cómo la postura que escojamos puede hacer que tu cuerpo aparezca de una u otra forma, aunque ha recibido críticas por ello

Últimamente el nombre de Anabel Pantoja está asociado a la palabra «polémica«. No hay nada que haga que no esté suscitado a verse envuelto en la controversia. ¿La última? Tras su posar completamente desnuda sobre la nieve, algo por lo que recibió muchas críticas, vuelve a estar en el punto de mira por compartir una imagen de antes y después de su retaguardia. La sevillana no esconde su celulitis y muestra cómo en Instagram no es todo lo que parece. Y es que tanto la postura que elijamos como la luz o la posición de la cámara pueden modificar nuestro aspecto físico y mostrar un aspecto algo artificial.

Anabel Pantoja quiere mostrar lo artificial que puede llegar a ser Instagram

Instagram es la red social del «postureo» por defecto. Vidas perfectas, cuerpos de infarto, paisajes idílicos… pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? Anabel Pantoja ha querido mostrar que se puede «jugar» para dar el aspecto que queramos, aunque no sea real. A pesar de hacerlo con toda su buena intención, no ha recibido el apoyo de sus seguidores y ha vuelto a recibir un aluvión de críticas e insultos.

Anabel Pantoja ha posado en bañador con el mar de fondo. Misma imagen, pero distinta postura y el resultado es completamente diferente. Así mismo lo cuenta ella en la publicación: «1 📸 Postura, tiro de cámara, sin respiración , de puntillas y sacando pompis. 2 📸 Respirando, pies en el suelo y cogiendo mi piel de naranja«, ha escrito en su perfil. Además, ha añadido los siguientes hashtags: «#pantocurvy #pantorealidad #pantoposado».

La colaboradora de televisión ha recibido cientos de críticas por este posado

A pesar de que la foto acumula más de 70.000 ‘me gusta’, también ha recibido algún que otro comentario no del todo agradable. De hecho, muchos de sus seguidores no entienden la necesidad que tiene la sobrina de Isabel Pantoja de compartir este tipo de fotografías en su perfil de Instagram. Así lo asegura algunos de ellos: «Creo que tampoco es necesario esa foto» o «Que foto mas ordinaria🙄 no confundas la naturalidad con la estupidez😒». Aunque sus seguidores también se preocupan por su estado de salud: «Te va a dar algo, tienes que cuidarte por salud, porque no es sano Anabel ese sobrepeso, es que cada día ganas más peso, piénsalo que eres muy guapa, pero los kilos de más no son buenos para nadie», dice otra persona.

Pero no todo son comentarios negativos. También recibe el apoyo de muchos de sus fans: «Estás estupenda, me encantas«, «Y al que no le guste, que no mire! ❤️», «Eso es a lo natural. Viva lo natural!! ❤️», «Vales mucho , ojala mucha gente fuese como tu guapa»o «Gracias por dar visibilidad a lo real , eres increíble ♥️» son algunos de los mensajes de cariño que ha recibido.