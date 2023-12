Aurelio Manzano, completamente roto al recordar a su madre en Navidad

En estas fechas tan señaladas es normal tener más que presentes a todas aquellas personas que ya no están con nosotros. Aquellos que han perdido a sus seres queridos notan sus ausencias cuando se reúnen en familia y ven los huecos en la mesa a la hora de la cena de Nochebuena y la comida de Navidad. Es el caso de Aurelio Manzano, que cada vez se le hace más difíciles celebrar estas fiestas al no tener a su madre a su lado. En concreto, el periodista perdió a su progenitora hace diez años y desde entonces los 24 y 25 de diciembre se le hace cuesta arriba. Es por este motivo por el que se ha derrumbado por completo en el plató de 'Fiesta'.

Estamos acostumbrados a ver a un incisivo Aurelio Manzano a la hora de ponerse delante de los rostros más conocidos de este país, pero pocas veces lo hemos visto completamente roto. Hasta hoy. El periodista no ha podido reprimir las lágrimas al ver antiguas fotografías en las que aparecía junto a su madre, quien fallecía hace diez años. El colaborador de 'Fiesta' ha asegurado que las navidades ya no tienen un especial significado para él debido a esta ausencia. "Hemos pasado navidades tan bonitas que ahora para mí estas fechas son complicadas", comentaba.

Entre lágrimas, Aurelio Manzano ha continuado hablando del recuerdo que tiene de su progenitora y cómo ésta tenía un detalle con él todas las fiestas a pesar de estar a muchos kilómetros de distancia. "La semana pasada se cumplía diez años. Ella me llamaba cada Nochebuena. Cuando van pasando los años... pierdes a tu madre, a tu padre, a tu hermano... Y te das cuenta de que no puedes celebrar la Navidad con nadie", revela. Es consciente de que aquí en España todos las celebran con sus familia y explica que siempre le suelen llamar algunas personas para invitarle a sus casas para que no esté solo. "Sé que es por compromiso, uno siempre es un extraño en una familia que no es la suya. A mí me llamaba todos los años Fran Álvarez para pasarla con ellos", admitía.

Aurelio Manzano destaca la importancia de la familia de vida

Por otro lado, el periodista indicaba que hacía más de 25 años que se fue de Venezuela y estas fechas señaladas se le hacen cuesta arriba. Eso sí, considera que la Nochevieja es diferente porque se trata de celebrar un nuevo año. También insiste en que hay familias de sangre y de la vida. "Cuando vienes de otro país tienes que hacer una familia de vida", agrega. Aurelio Manzano se queda con lo bueno y resalta que para él es importante pasar este día con la gente de 'Fiesta'. Ante su desgarrador testimonio, Ana María Aldón se ha ofrecido para que pase con ella y su prometido estas fiestas. No quería dejarle solo y también ha revelado que entre el comunicador y el empresario ha habido un acercamiento.