Aurelio Manzano sufre un accidente y termina en silla de ruedas

Aurelio Manzano ha sorprendido entrando en el programa 'Fiesta' en silla de ruedas. "Mientras no me tengan que operar todo está bien", explicaba. Todo se debe a un percance que sufrió hace unos días durante unas vacaciones en Ibiza. Afortunadamente, no tiene que pasar por el quirófano. Te contamos qué le ha pasado.

El periodista se ha roto el peroné de la pierna izquierda. "De la manera más tonta", manifestaba sobre su aparatosa caída. Todo ocurrió durante una jornada de descanso en su hotel de Ibiza. "Me faltaban tres pasos para llegar a la piscina y al segundo me resbalé". A pesar del incidente, el colaboradora se ha mostrado muy optimista. "No me tienen que operar, así que todo está bien". Las vacaciones de Aurelio Manzano en la isla pitiusa se vieron interrumpidas por este contratiempo, enseguida todo el personal del hotel se preocupó por su estado y llamaron al servicio médico. Se le trasladó al hospital y todo ha quedado en un susto. Le tuvieron que entablillar la pierna, pero esto no le hizo acortar su estancia en Ibiza.

Aurelio Manzano entra en el plató en silla de ruedas

El periodista ha continuado al pie del cañón trabajando un fin de semana más en Telecinco. Entraba en el plató de Fiesta en silla de ruedas, empujado por su compañero Luis Rollán. Ha reconocido encontrarse bien y la fractura no le ha quitado el buen humor. "¡Vaya susto nos diste el otro día!", le decía Emma García nada más verle. La presentadora ha explicado que este pasado verano ha vivido algo parecido con su madre quien también necesitó ir en silla de ruedas, pero no ha entrado en más detalles. La única y gran preocupación de Aurelio Manzano es la operación, pero parece que por el momento el médico ha descartado esta opción.

Sus vacaciones en Ibiza han coincidido con su cumpleaños. El colaborador, conocido por su locuacidad, ha descansando durante unos días en un magnífico hotel situado en un lugar privilegiado de la isla. A pesar de este incidente, también ha conseguido cargar las pilas al máximo.