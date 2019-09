Aurah Ruiz ha pasado una de las peores semanas de su vida. La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ siempre ha compartido con sus seguidores lo dura que es su vida, ya que tiene que estar pendiente de su hijo la mayor parte del día. Ella misma ha explicado en alguna ocasión que tiene que turnarse con su familia para cuidar a su hijo por las noches y controlarlo.

La expareja de Suso suele contar cómo es su día a día con sus más de 525.000 seguidores, tanto si son buenas como malas noticias. Y la que ha tocado desvelar estos días es una desgracia: ha tenido un accidente de tráfico. Justo en el momento en el que pasó, Aurah contaba lo ocurrido.

«Tengo una mosca de locos porque acabo de tener un accidente porque un taxista me dio. He tenido un accidente de tráfico por culpa de un pu** taxista que me acaba de destrozar todo el coche. Qué bien ha empezado el día, voy a respirar», explicaba muy disgustada con el suceso que le acababa de suceder.

A finales del mes de agosto, Aurah Ruiz tuvo que ingresar en el hospital. «La gente me ve en la tele y luego me ve aquí con mi hijo, y lo que no sabe la gente es que para yo estar allí, e irme dos días de la isla, he tenido que hacer muchas noches y muchos días seguidos sin contar con nadie, para que ese fin de semana pudieran ayudarme y se quedaran con Nyan», explicaba. Y es que el cansancio le juega malas pasadas y trata de estar siempre al 100%, algo que no siempre consigue. ¡Ánimo Aurah!