Aurah Ruiz ha querido confesarse y contestar a todas las preguntas que sus seguidores le han lanzado. La que fuera pareja de Jesé Rodríguez siempre ha hablado largo y tendido sobre la enfermedad de su hijo Nyan, un tema por el que se ha enfrentado a muchísimas críticas. Ahora, la exconcursante de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se abre en canal y responde a todas esas incógnitas que sus seguidores tienen. Eso sí, a pesar de que no ha vetado ninguna pregunta, no ha querido responder a cuál es la actual relación con el padre de mi hijo: «No quiero dar explicaciones sobre este tema. Me la reservo para mí», ha confesado. A pesar de no hablar de Jesé, Aurah Ruiz sí que ha hablado de Suso Álvarez.

Aurah Ruiz se expande al hablar de su otro ex, Suso Álvarez

No es del único ex que ha hablado, Aurah Ruiz también de Suso Álvarez. Sus seguidores han querido saber si le gustaría hablar con él, a lo que ella ha respondido: «No, no me gustaría tener que volver a ver a Suso en persona«. Además ha asegurado que no se mereció el trato que tuvo Suso Álvarez con ella «ni me lo mereceré nunca en la vida. Nunca lo he entendido porque lo único que me hace ver a mí que yo sé ver la verdad de todo es decir «eres mala persona, cruel, maléfico, muy malo»», ha sentenciado al respecto haciendo hincapié en la mala persona que era su expareja. A pesar de su relación, Aurah ha querido zanjar la polémica de su romance asegurando que «no me enamoré de él dentro de ‘Gran Hermano’ ni tampoco fuera».

Sus seguidores también han querido recordarle que Suso le ha pedido perdón y le han preguntado si haría un cara a cara con él a través de su canal: «Yo no tengo ningún problema, pero creo que él se cagaría encima porque no tiene razón en nada. Pero eso lo deciden MTMAD y las personas, es decir él y yo. Entonces ya te digo yo que no tiene cojones», ha asegurado Aurah. Muchas de las preguntas de sus seguidores se han centrado en el propio Suso Álvarez y Aurah Ruiz incluso se ha atrevido a decir a que Suso le «utilizó para llegar lejos en el concurso». ¿Qué opinará él de todo esto?

¿Ha cerrado la puerta al amor tras sus fracasos sentimentales?

También sus seguidores han querido saber el motivo por el que estuvo defendiendo a Suso: «Yo defendí mucho a Suso en su tiempo porque cuando yo salí de la casa no sabía bien lo que había pasado. Mi primera defensa fue sin ver ningún vídeo en los que él salía insultándome a la espalda y diciéndome las cosas feas que me dijo en la casa. La segunda y siguientes defensas fue porque lo amaba y su madre me decía «por favor Aurah vamos a intentar que Suso gane». Pero si les digo la verdad fui bastante hipócrita».

Durante su mini entrevista por parte de los suyos, también han querido conocer si Aurah le ha cerrado la puerta al amor tras tantos fracasos sentimentales: «El amor uno no abre puertas y después las cierro porque sí. El amor llega cuando menos te lo esperas, como dice la canción. Y se va cuando menos te lo esperas. Tú puedes decir que no te quieres enamorar pero finalmente puedes enamorarte. Abierta no, si no que ya está. Yo me dejo llevar».

Aurah ha desvelado que tiene novio y que llevan seis meses juntos

Y es que además, Aurah Ruiz ha desvelado que está de nuevo enamorada y que tiene nueva pareja: «Sí, estoy ilusionada. Ya creo que lo conozco bastante y estoy con alguien. Puedo decir que tengo novio pero que no quiero hablar con él. Estoy bien, pero bueno, no sabes cuanto duran las cosas», ha comenzado diciendo. «Aquí puedo decir que hoy tengo novio y mañana no. Pero por ahora sí, espero que me vaya muy bien y que todo siga muy bien. Llevo seis meses«, ha asegurado con una sonrisa de oreja a oreja.

Aurah está viviendo el confinamiento con su hijo Nyan y ha desvelado cómo lo está llevando: «Tengo unos horarios muy organizados con mi familia, mucho más organizados que antes del confinamiento. Tengo un poco más de tiempo seguido para mí. Como el niño no va a sus clases y no tengo que salir no tengo el día tan ajetreado como antes. Ahora estoy más tranquila, aunque no esté durmiendo lo suficiente creo que tengo mi fase más tranquila. Tengo miedo a que el confinamiento se acabe»