Son varias las ocasiones en las que hemos visto a Aurah Ruiz hablando de la enfermedad de su hijo Nyan, fruto de su anterior relación con Jesé Rodríguez. Hace unas semanas desveló el error que tuvieron los médicos durante su embarazo, ya que no le realizaron una prueba que debían de haberle hecho. Aurah aseguró en que “como mi barriga era tan grande, a veces pensaba que mi bebé era gigante o que realmente no sabían las semanas de las que estaba”. “Cuando la ginecóloga me vio decidió que por el tamaño que tenía el bebé me adelantaba como tres semanas más. He ahí el error. El error de la vida”, añadía.

Aurah Ruiz aseguró que no le hicieron todas las pruebas pertinentes durante el embarazo

“Me hice todo tipo de pruebas. Yo le pedí todo, incluso le pedía prueba que tenía que pagar. Pedí todas las pruebas habidas y por haber. ¿Pero sabéis que? Se les pasó una prueba por alto”, explicó hacen tan solo unas semanas la ex gran hermana. Aunque en ese momento no quiso dar más detalles sobre lo ocurrido, ahora ha querido desvelar de qué se trataba. Y es que a pesar de que hemos vivido el día a día de la joven en su batalla con la enfermedad que tiene su hijo Nyan, nunca le ha puesto nombre a esta dolencia. Pero sí que sabemos más detalles.

«Es una enfermedad de genética. Había mandado una prueba afuera para ver qué era lo que tenía Nyan. Entonces empezaron a investigar. Lo único que podían hacerle era sobrealimentarlo», comienza relatando en su canal de MTMAD, donde hemos podido conocer cómo es su día a día y como se enfrenta a la enfermedad de su hijo Nyan. «Empecé a notar que mi hijo era un conejillo de indias, pero realmente le estaban ayudando. Ya que la hipoglucemia puede afectar a un montón de cosas e incluso llegar a coma y morir», ha indicado.

El problema del hijo de Aurah es genética

«Antes de que llegaran las pruebas veía como mi hijo, que era un bebé de tres meses, parecía que tenía cinco. Era enorme. Daba mucha pena verlo, el estado que tenía… no era él. Entonces llegaron las pruebas. Y las pruebas decían esto. No lo sabe nadie. Estoy cansada de que la gente suponga cosas o decir o juzgar», cuenta Aurah Ruiz visiblemente emocionada. «Lo que tiene mi hijo es genética y es heredado de su madre y de su padre porque tanto él como yo tenemos el mismo gen mutado. Eso significa que el niño ha heredado ese gen y que dentro de ese gen no responde, su cuerpo no responda y esté dormido», ha asegurado para callar todos los rumores de bulos que iban en contra de la canaria, ya que incluso llegaron a decir que llevó un mal embarazo.

«No es solo mi gen, también es el de su padre. Esto quiere decir que somos genéticamente incompatibles. Incluso los médicos llegaron a decir que él y yo podríamos ser familia porque ese gen lo tienen entre las familias. Hay religiones en que los primos se casan y tienen un hijo y pasan estas cosas. Salen mutaciones genéticas o enfermedades genéticas.», señala Aurah Ruiz. Una revelación sorprendente que nunca antes había dicho la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ y expareja del futbolista Jesé Rodríguez.

La joven aclara que no quiere decir que realmente sean familia

Tras esta sorprendente revelación ha querido aclarar que «con esto no quiero decir que seamos familia porque se supone que no lo somos pero es lo que ha pasado. Cuando pasó esto los médicos, a quien estoy muy agradecido, investigan y encuentran un tratamiento que al final resultó ser que le estaba haciendo mucho daño al niño. Hasta que al mes siguiente descubren que ese tratamiento no funciona en él», ha añadido a esta confesión.

Hace unas semanas también desveló el problema que tuvo durante el embarazo: «Estuve dos meses y medio sin regla. A los dos meses, casi tres, me hice un test de embarazo. Estábamos en París viviendo. Yo me hice el test, él decía que no, que era paranoias mías, y de repente boom, positivo«, comenzó descubriendo la exconcursante de ‘GH VIP’. El problema llegó porque realmente no saben cuál fue la fecha exacta en el que se había producido el embarazo y los médicos hicieron una estimación. Lo que ocurrió cuando regresaron a Gran Canaria, es que su ginecóloga decidió que en realidad podría llevar más semanas de gestación. Esto se traduce que, según Aurah, podría haber nacido forma prematura y con una enfermedad crónica que le tuvo gran parte de sus primeros meses de vida en el hospital.