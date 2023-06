Augusto Algueró ha roto su silencio. Dos días después de la muerte de su madre, Carmen Sevilla, ha hablado con los medios de comunicación. Es la primera vez que se pone delante de las cámaras. "Te puedo hablar por mí, no sé si el resto de la familia, que sé que están bastante afectados. Lógicamente son momentos duros, muy duros, y a veces te pegan bajón, que es lo que me ha pasado a mí, te echas a llorar como una magdalena, pero luego tienes que tirar para arriba, porque no puedes estar así todo el día", reconoce. Asimismo, ha salido en defensa de todas las críticas que ha recibido por su hermetismo y por no haber celebrado el último adiós a su madre como muchos deseaban: por todo lo alto.

Augusto ha dejado claro que la despedida de su madre será una ceremonia tan íntima por expreso deseo de sus familiares. "Hemos querido tener una velada tranquilos y alejada de los medios. Entiendo que las críticas siempre estarán. Si hubiera montado un circo, una feria o una verbena, no sé lo que hubiera ocurrido. Solo espero que hoy sea un momento tranquilo, con todo el respeto", ha comenzado diciendo. "Lo he hablado. No lo he decidido yo. Yo lo que he hecho ha sido en cuanto falleció mi madre, me puse en contacto con todos los miembros de la familia, los que creo y consideraba que tenían que venir. Siento muchísimo que Rosario Flores no haya podido venir, está en la Vera. Es su ahijada y me hubiera gustado tenerla aquí, porque la adoro, la quiero y porque sé que es la ahijada de mi madre y mi madre la adoraba". Asimismo, ha dejado claro que ni él ni su familia deseaban que el último adiós se convirtiese en "una feria".

"Ya he llorado desde hace una década", asegura Augusto Algueró

El hijo de la actriz reconoce que perder a su madre ha sido muy duro para él: "Yo llevo muchísimos años con mi madre. A mí se me han secado los ríos de lágrimas, porque ya he llorado desde hace una década. Todas las lágrimas que tenía que llorar desde un principio y por muchos momentos que he vivido con ella junto a ella. Muy dolorosos, complicados, pero muy adorables también, porque sabía que la estaba ayudando y creo que es lo que todos los hijos tienen que hacer".

"Quiero agradecer tanto, no sólo a los medios de comunicación y a la prensa, sino que ya lo he puesto, me parece, en un comunicado que he enviado a través de la Sociedad General de Autores, que agradezco infinitamente todas las muestras de afecto, de cariño que he recibido por parte de amigos, de la familia, amigos de mi madre, compañeros de profesión suya y compañeros vuestros de profesión. Estoy de verdad, infinitamente agradecido", concluía.