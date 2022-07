Siete años después de conocerse Jordi Alba y Romarey Ventura pusieron el broche de oro a su amor. La boda tuvo lugar el pasado 18 de junio, sin embargo, todavía no han tenido su luna de miel soñada, pues solo han hecho un viaje exprés. Hasta hace muy poco los recién casados están de vacaciones junto a otros amigos en Formentera, donde han alquilado una embarcación junto a sus hijos. Esta es, sin duda, una luna de miel atípica y es que lejos de un viaje solo para ellos fuera de nuestro país durante dos semanas, el jugador de fútbol y la modelo se han desplazado a una isla española, donde están surcando los mares. Relajados, mientras juegan junto a los pequeños y aprovechando para darse más de un chapuzón, lo cierto es que el matrimonio no lo está pasando nada mal. Todo apunta a que van a posponer las dos semanas para más adelante y que ahora no piensan organizar algo a la grande y, prueba de ello, las imágenes que te ofrecemos a continuación.