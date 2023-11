La española Athenea Pérez entra en el Top 10 de Miss Universo 2023 y Nicaragua se corona

La Miss España Athenea Pérez no ha conseguido la corona de Miss Universo, título que fue ganado por Sheynnis Palacios, representante de Nicaragua. Sin embargo, lo que sí logró la murciana fue convertirse en la Top 10, un éxito considerable teniendo en cuenta que compitió con otras 83 participantes por el título de la mujer más hermosa del mundo. "El camino ha sido maravilloso a la par que duro. He estado muy sola pero también mucha gente me ha apoyado. Gracias a todos vosotros que sabéis quienes sois. VAMOS A POR TODAS ESPAÑA. Os adoro con todo mi corazón", escribió Athenea en sus redes sociales justo antes de empezar el concurso de belleza.

Su vestido de flamenca deslumbró al público

Athenea conquistó al público salvadoreño desde un principio. Siempre se ha mostrado muy amable y simpática, algo que le hizo ganar puntos desde el principio. Pero en el evento de bienvenida al concurso, que fue la previa a la gran gala, la española llamó mucho la atención con su carta de presentación: "¡Buenas noches, El Salvador! No quiero entretenerlos mucho porque creo que todos tenemos bastante hambre, pero mi nombre es Athenea Pérez y represento a mi maravilloso país, España".

Desfiló con paso firme con un vestido de flamenca amarillo pálido de la firma sevillana Siempreviva. El diseño corrió a cargo de Kino Lagares y Antonio Acevedo. "Esto es un sueño y no me quiero despertar. Lo que viví ayer no tiene nombre. Todo el público animándome, yo sintiéndome tan bella. Gracias", reveló Athenea en su cuenta de Instagram para todos sus seguidores.

Athenea Pérez ha sufrido discriminación racial

Ya en la gala final, Athenea Pérez deslumbró con un bikini de color bronce, un elemento clave que la llevó a estar entre las 20 finalistas. Su presencia segura y su belleza fueron determinantes para asegurarle un lugar en el merecido Top 10. Athenea se situó entre el grupo más selecto de aspirantes al título, junto a destacadas participantes como las representantes del país anfitrión, El Salvador, y de países como Nicaragua, Perú, Venezuela, Puerto Rico, Colombia, Australia, Tailandia y Filipinas.

Athenea Pérez ha confesado, más de una vez, que ha sufrido discriminación por culpa de su color de piel. Considera que España es un país que ha progresado mucho en los últimos años, pero todavía le queda por recorrer un camino considerable. "Hay cositas por mejorar", señala para reafirmar después que se debe "fomentar la diversidad".

La española ya ha sido portada de las revistas más importantes del mundo y ha sido la imagen de marcas como Garnier, Seat o Citroën. También confiesa que descubrió por azar el mundo de la moda y le encantó. "Con 14 años entré en Monroe Models porque acudí al centro comercial Nueva Condomina de Murcia, a acompañar a una amiga a un casting, pero como era abierto a todo el mundo, me presenté y gané".