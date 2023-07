Athenea Pérez, Miss Universo España 2023, ya tiene la vista puesta en Miss Universo

Athenea Pérez se ha convertido en la nueva belleza oficial después de proclamarse como ganadora de Miss Universo España 2023 este sábado, 1 de julio, en Tenerife. La murciana se siente muy orgullosa del viaje que ha emprendido hasta alzarse con la ansiada corona, se muestra muy agradecida por el cariño que le han brindado todos aquellos que le han apoyado y ya tiene la vista puesta en el próximo certamen, Miss Universo.

Vídeo: Miss Universo España

Pocos minutos después de ser coronada como Miss Universo España 2023, Athenea Pérez se emocionaba ante las cámaras del certamen y reconocía que todavía no podía creérselo. Está feliz, contenta y orgullosa de su paso por el concurso, aunque en un principio no lo ha tenido fácil por los ataques racistas que ha recibido. Ahora, la joven de 27 años tiene la mirada puesta en Miss Universo. "Lo afronto con muchísimas ganas, muchísimo entusiasmo, sé que puedo dar más de lo que he dado esta noche", ha asegurado. Vea el vídeo para conocer de primera mano las palabras de Athenea Pérez.