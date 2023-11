Athenea Pérez deslumbra a todos con su look flamenco en la gala previa a la final de Miss Universo 2023

Athenea Pérez es la representante española para alcanzar el título de Miss Universo 2023 y en la gala previa al concurso deslumbró con su look flamenco. Athenea es una de las 85 candidatas que han acudido al evento que se celebra en San Salvador, capital de la República de El Salvador y todas ellas ya han hecho un primer desfile con sus respectivos trajes regionales, brindando al público presente un espectáculo visualmente impactante y lleno de originalidad.

"Gracias, sin vosotros no sería nadie"

Athenea Pérez subió al escenario con un traje de flamenca que logró una perfecta fusión entre la tradición y la vanguardia. El diseño, obra de Kino Lagares Pérez y Antonio Acevedo Fernández de la firma Siempre Viva, destaca por su color amarillo y su estilo innovador. “Esto es un sueño y no me quiero despertar. Lo que viví ayer no tiene nombre. Todo el público animándome, yo sintiéndome tan bella. GRACIAS, sin vosotros no sería nadie”, ha expresado la modelo a través de sus redes sociales.

Como se puede ver en la fotografía, Athenea aparece luciendo un elegante vestido amarillo pálido que se ajusta a su figura, con un escote en V y mangas largas. El vestido destaca por su falda voluminosa y ondulante, con capas de tela amarilla vibrante que evocan pétalos de flores, aportando cierto dramatismo al conjunto. Por lo que se refiere a su peinado, lo lleva recogido con flequillo y está adornado con flores rojas, algo que añade al conjunto un toque de color y exotismo a su belleza natural. Los aretes largos y llamativos complementan su sofisticado estilo. La expresión de Athenea es la de una mujer segura de sí misma, aspecto que expresa en su forma de desfilar muy firme sobre el escenario. La iluminación y el fondo azul del escenario realzan la figura y el vestido de Athenea.

¿Quién es Athenea Pérez?

De padre murciano y madre ecuatoguineana, tiene 27 años y está graduada en Publicidad y Marketing en la Universidad Nebrija de Madrid, y no descarta dedicarse a la comunicación. Es amante del arte y del deporte, sobre todo le encanta la gimnasia rítmica. Ha sido portada de revistas muy prestigiosas y ha sido la imagen de marcas como Citroën, Seat o Garnier. Descubrió el mundo de la moda por azar. "Con 14 años entré en Monroe Models porque acudí al centro comercial Nueva Condomina de Murcia, a acompañar a una amiga a un casting, pero como era abierto a todo el mundo, me presenté y gané", dijo en una entrevista a El Español.

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2023?

Se va a celebrar en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda en El Salvador y va a ser retransmitido en directo para todo el mundo. El horario de emisión variará en función de la ubicación geográfica.

¿A qué hora se realizará Miss Universo 2023?

En España la gala de Miss Universo 2023 se podrá seguir desde las 2.00 horas de la madrugada del sábado al domingo. En México y el Caribe, el evento comenzará a las 20:00 horas (8:00 p.m.). Para espectadores en Ecuador, Perú, Colombia y el este de Estados Unidos, la transmisión empezará a las 21:00 horas (9:00 p.m.). En Venezuela y Bolivia, se podrá ver desde las 22:00 horas (10:00 p.m.), mientras que en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, la gala dará inicio a las 23:00 horas (11:00 p.m.).

¿Dónde ver Miss Universo 2023 en español?

La ceremonia de Miss Universo 2023 estará disponible en streaming en el canal oficial de YouTube de Miss Universo, que puedes encontrar aquí: www.youtube.com/missuniverse.