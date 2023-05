Asraf recuerda el día que le pidió matrimonio a Isa Pantoja

Fue en el año 2020 cuando Isa Pantoja y Asraf Beno se comprometieron. Un compromiso que tuvo lugar en el mes de octubre durante una escapada romántica de fin de semana a Medina Azahar, en Córdoba. Un momento que ninguno de los dos olvidará jamás. Ahora, es el concursante de 'Supervivientes' quien habla con sus compañeros de ese entrañable instante en el que decidió que su vida estaba al lado de la hija de la tonadillera. Asraf y Bosco han compartido un momento a solas en Honduras, donde se han dejado llevar y han tenido una profunda conversación sobre el amor y la familia.

El superviviente se ha sincerado como nunca antes sobre Isa Pantoja: "Nos conocimos en un reality. Cuando la vi que congeniamos, nos reíamos de tonterías...", ha comenzado a decir. Bosco ha querido saber todos los detalles del día en el que decidió pasar el resto de su vida con ella: "¿Cómo le hiciste?", le ha preguntado. "Arrodillándome, hincando rodilla... Yo soy demasiado romántico yo creo". "Se lo pedí en Córdoba, en Medina Azahar, en un sitio especial", ha continuado explicando el yerno de Isabel Pantoja.

Bosco ha intentado sonsacarle todos los detalles de ese romántico día para la pareja e incluso le ha preguntado "qué le dijiste" aquel día. "Yo le dije que llevaba mucho tiempo esperando este momento y ella flipando porque se pensaba que era una broma, que yo le estaba gastando una broma. Cuando me vio con la garganta ahí, que estaba casi llorando ya vio que era verdad. A los dos años ya teníamos claro que queríamos estar de por vida. Bueno, yo creo que desde el primer año, sí. Un día que desea cualquier pareja", ha zanjado Asraf Beno sobre su compromiso con Isa Pi.

Bosco se sincera con Asraf sobre su familia

Sin embargo, Bosco también se ha sincerado. El marroquí ha querido saber a quien echa más de menos de su familia. "A mi moto", ha respondido de broma antes de enumerar a gran parte de su familia: "A mi madre, a mi padre, a mis hermanos...". Asraf ha querido saber si le gustaría que le visitara alguno de ellos: "Si ellos se quieren meter en la tele, que lo hagan, pero tampoco quiero que salga pero claro que me haría una tremenda ilusión. Mi tía Isa también me haría una tremenda ilusión. Cuando me propusieron venir aquí le pregunté a mi tío Pocholo que pensaba de esto. Él me dijo que viniera. Nos llevamos muy bien. Cuando le conoces es que te ríes todo el rato con él", ha sentenciado Bosco, uno de los concursantes más populares de esta edición de 'Supervivientes'.

Una profunda conversación por parte de Asraf Beno y de Bosco que ha tenido lugar en una semana en la que, una vez más, el novio de Isa Pantoja se ha librado de la expulsión. Como en cada martes, la nueva gala de 'Tierra de nadie' presentada por Carlos Sobera ha acogido la famosa ceremonia de salvación. Asraf, Ginés, Manuel o Jonan eran los nominados siendo el primero el elegido por la audiencia para salvarse. Una vez que Laura Madrueño ha comunicado la decisión del público, Asraf no ha podido evitar romperse a llorar: "Muchas gracias a todos, muchas gracias por todo el cariño. Nunca me pude imaginar esta situación cada día", ha dicho visiblemente muy emocionado.