Asraf Beno confiesa qué le diría a Isabel Pantoja si pudiera hablar con ella

La relación entre Isa Pantoja (28 años) y Asraf Beno (28 años) no ha sido un camino de rosas. Desde que se conocieron en 2018 durante su participación en 'Gran Hermano VIP 6', su historia ha dado mucho de qué hablar. Pese a la atracción que había entre ambos, los inicios no fueron nada fáciles para ninguno y se vieron obligados a superar varios obstáculos, entre ellos las críticas, los comentarios envenenados... y la familia. La entrada de Asraf en la familia Pantoja no fue nada fácil, así lo confesaba él mismo hace unos años, pero ahora que la tonadillera y su hija no se dirigen la palabra, todo está más frío que nunca.

El marido de Isa se ha sincerado con sus compañeros en 'GH Dúo' y ha hablado abiertamente de su relación con su suegra, Isabel Pantoja, quien ni siquiera acudió a su boda el pasado viernes 13 de octubre, una ausencia que dejó muy tocada a Isa. Marta López, por gajes del oficio, le lanzaba una pregunta muy directa: "Si pudieras hablar con su suegra, ¿Qué le dirías?". Y él lo ha tenido claro: "Le pediría perdón otra vez sobre lo que dije una vez, hablaría de eso, la verdad. Es una cosa de la que me he arrepentido mucho y me gustaría poder hablarlo".

Aunque no ha verbalizado el motivo exacto por el que pediría disculpas a Isabel Pantoja, probablemente se trate de unas duras declaraciones que hacía en su paso por 'La casa fuerte'. Fue durante la prueba ‘El espejo del alma’ cuando el marido de Isa se sinceró como nunca sobre su relación con la familia de su chica, haciendo unas declaraciones que terminaron consiguiendo su veto en Cantora. Comentarios como: “No tienes que dejar de hablar a tu hija ni a tu hijo por nada de nada" o "nunca ha defendido a su hija en televisión, he visto cosas que no me han gustado” desataron la furia de la tonadillera, pero si algo le dolió en el alma fue este: “Yo he sufrido mucho con esta familia. Es una mier** de familia”, dijo Asraf.

La relación entre Isabel Pantoja y su hija, más fría que nunca

La tonadillera ha tomado la decisión de alejarse, completamente, de sus hijos, tanto de Isa Pantoja como de Kiko Rivera. Isabel no habla con ninguno de sus hijos y parece que no tiene intención de hacerlo, aunque Asraf Beno ha dejado abiertas las puertas a una reconciliación... El concursante ha hablado alto y claro sobre la distancia que mantiene la tonadillera con su hija y ha dejado entrever que Isa estaría dispuesta a hablar con su madre, ya que cree que "todo tiene solución", aunque ha destacado que no sabe cuál es: "pero como no sé cuál es el problema, no sé cuál es la solución". Algo que denota que Asraf no tiene ni idea del motivo que ha llevado a la tonadillera a alejarse, de esta manera, de su familia.