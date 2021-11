Aunque parecía que la calma había llegado a sus vidas después de que Kiko Rivera pidiera perdón en directo a Chabelita y Anabel Pantoja, la polémica vuelve a estar servida. Hace unos días, Kiko Hernández mostraba unos audios de la hija de Isabel Pantoja en los que, nerviosa, pedía ayuda a su hermano tras una fuerte discusión con Asraf Beno. El colaborador de ‘Viva la vida’ ya no puede más y ha advertido con tomar medidas legales contra el DJ.

Asraf Beno no está pasando por su mejor momento. El novio de Chabelita Pantoja se quedaba boquiabierto después de escuchar ese «grito de auxilio» de su chica a partir de un audio que le mandó a Kiko Rivera. Harto de la situación, el colaborador de ‘Viva la vida’ ha confirmado que están estudiando tomar medidas legales contra el DJ por la filtración de los audios. «Y por las insinuaciones que se han hecho», comentaba con el semblante serio.

Después de escuchar el audio de Chabelita que se hizo público en ‘Sálvame’, Asraf Beno reconoce que este puede llegar a malinterpretarse y por ello ha querido aclarar la situación. «Mi chica me dice que ese audio es porque hemos discutido y se agobió, intentó llamar a varias personas, no se lo comieron y entonces llamó a su hermano. Este tampoco se lo cogía y por eso le mandó ese audio. Después quedó con su amigo, se fueron de fiesta. Al día siguiente nos fuimos a Matalascañas y no hay más, tampoco es como se pinta», asevera.

Lo cierto es que Asraf Beno ha llegado hasta su límite y está dispuesto a llegar hasta el final del asunto porque está cansado de que «me acusen de ciertas cosas cuando no ha pasado nada». Admite que todo este revuelo está haciendo daño a toda su familia y a la gente que tiene alrededor.

Asraf Beno acusa directamente a Kiko Rivera

Chabelita Pantoja está enfadada y disgustada porque no quiere que nadie juegue con su pareja ni que se filtren cosas suyas que son de ámbito privado. Por su parte, aunque al principio dudó, Asraf Beno tiene claro que fue Kiko Rivera quien le proporcionó esos audios a Kiko Hernández. El modelo no dudó en llamar al DJ para pedirle explicaciones, aunque este negó el hecho de haber filtrado los audios. «Tú pon la demanda que quieras, yo no he sido«, le dijo el marido de Irene Rosales.

Sin embargo, el colaborador de ‘Viva la vida’ recordó una conversación que mantuvo con el interprete de ‘Cicatriz’ tiempo atrás y, tras hilar algunos puntos, llegó a la conclusión de que había sido él. «Me dijo que filtraba información a Kiko Hernández para que no hablase mal de él en la televisión«, asegura.