Asraf, emocionado y nervioso, llega a su boda con Isa Pantoja

Vídeo: Europa Press

Nervioso y emocionado a partes iguales, así llegaba Asraf Beno a su boda con Isa Pantoja. La sonrisa del modelo evidenciaba que se trataba de uno de los días más destacados de su vida. La pareja, que se dio el 'sí, quiero' el pasado 10 de octubre en una notaría, ha reunido a sus familiares y amigos en la exclusiva finca Al-Baraka con motivo de la celebración del enlace.

Los novios se han casado en un palacete de arquitectura árabe situado entre las localidades sevillanas de Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas. Un precioso enclave rodeado de patios y cuidados jardines. Jorge Javier Vázquez era uno de los primeros en llegar a la ceremonia. El presentador reconocía que le hacía mucha ilusión ejercer de padrino. "Ya le he dicho que tenemos que ensayar el paseo. Tiene que salir perfecto y no podemos dejar nada a la improvisación". Entre los grandes ausentes, la madre de la novia, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera. Este último lleva mucho tiempo enemistado con la joven y no dudaba en lanzar un contraataque en redes durante esta jornada tan destacada para Isa Pantoja.