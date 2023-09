Asraf Beno, destrozado tras el terrible terremoto en Marruecos

El terremoto de magnitud 7 que ha tenido lugar en Marruecos se ha llevado consigo, por el momento, más de mil víctimas y más de 600 heridos. Un devastador suceso por el que muchos han trasladado sus condolencias al país vecino. Como los Reyes de España, quienes han mandado un telegrama para solidarizarse con el pueblo marroquí. De la misma forma, Asraf Beno se ha mostrado destrozado con lo ocurrido.

Asraf Beno, nacido en Ceuta y de familia marroquí, ha reaccionado al devastador terremoto nada más conocer el suceso. "Me he despertado con esta malísima noticia. Mucha fuerza", aseguraba mientras seguía con atención el 24 Horas de RTVE. Impactado, el novio de Isa Pantoja no ha dejado pasar la oportunidad de solidarizarse con Marruecos, país al que recientemente viajaba junto a su pareja y su hijo, el pequeño Alberto.

De la misma forma, Isa Pantoja, que es una enamorada de Marruecos, también hacía pública su reacción tras conocer lo ocurrido. "Toda mi solidaridad a los afectados por esta tragedia y al pueblo marroquí. Mucho ánimo a nuestros vecinos", escribía. Esta dura noticia ha conmocionado por completo a la pareja puesto que guardan un gran cariño al país. La hija de la tonadillera siempre intenta empaparse de la cultura y presume de ello en sus redes sociales. De hecho, este mismo verano pudieron disfrutar de los lugares más emblemáticos del país. Pasaron por Fez, Tetuán, Tánger y Chauen. Unas vacaciones de ensueño que provocaron que ninguno de los dos quisiera volver a España.

En la madrugada de este sábado se han vivido momentos de mucha tensión en Marruecos a raíz del terrible terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter que ha sacudido al país. Por el momento, hay más de mil muertos y cientos de heridos. El epicentro se ha situado a 60 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech. El mayor terremoto reciente en el país tuvo lugar el 24 de febrero de 2004, cerca de Alhucemas, y tuvo una magnitud de 6.3 y dejó 630 muertos. Ha sido inesperado puesto que en la zona que tuvo lugar históricamente nunca ha habido seísmos de tal magnitud.

El gesto de hermandad de Felipe y Letizia con Marruecos

El Rey Felipe ha expresado su dolor por lo ocurrido en Marruecos a través de un telegrama enviado al rey del país, Mohamed VI. "Majestad, querido hermano, Estoy desolado al recibir la noticia del violento terremoto que ha afectado a la localidad de Ighil y al suroeste de vuestro país... En mi nombre, en el del gobierno y en el del pueblo español, nuestro más profundo sentimiento de dolor por las terribles consecuencias de este desastre así como nuestras condolencias más sentidas. La Reina se une a mí para expresaros nuestra solidaridad más sincera con el querido pueblo marroquí y nuestro apoyo, aprecio y cercanía a las familias de las víctimas en estos momentos de duelo e incertidumbre", lamentaba.