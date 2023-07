Asraf Beno contesta a todos los que cuestionan su sexualidad

Mientras que él estaba en Honduras, diversos colaboradores de varios programas de Telecinco pusieron en duda la sexualidad de Asraf Beno. Entonces aseguraron que había tenido relaciones con chicos y hablaron de la posibilidad de que existieran imágenes. Una polémica a la que Isa Pantoja restó importancia porque tenía muy claro que su pareja le había sido fiel en todo momento. Una vez que está de regreso a su día a día, el maniquí se ha pronunciado al respecto y ha negado la mayor.

Asraf Beno no ha entendido a las personas que han cuestionado su sexualidad y ha dejado claro que mienten. Les insta a que enseñen las supuestas fotos que tienen en la que aparece besando a un chico. Además, tampoco entiende que cada vez que entra en un reality se cuestiona su sexualidad. "No he tenido relaciones con chicos, ni soy gay, ni soy bisexual. He visto muchas insinuaciones, muchas cosas, no he tenido relaciones nunca con chicos. Se han querido aprovechar de una situación. Si fuese gay o lo que sea me daría completamente igual. A día de hoy estamos en una sociedad que no pasa nada", reflexiona. A este respecto, Isa Pantoja también ha dejado claro que nunca ha dudado de su pareja y no ha querido preguntar porque confía plenamente en él. "Es imposible que yo dude porque no hay de qué dudar", deja claro la joven.

Isa Pantoja y Asraf Beno están inmersos en los preparativos de su boda

Por otro lado, Isa Pantoja y Asraf Beno también han explicado que se encuentran inmersos en los preparativos de su boda. La joven revela que le gustaría que Jorge Javier Vázquez sea su padrino y le acompañe al altar. También admite que le encantaría que su madre estuviera con ella en este día tan importante, para ella sería muy especial contar con el apoyo de la tonadillera. La pareja se dará el "sí, quiero" en una boda civil que se celebrará en una finca situada en las afueras de Sevilla. Ambos han elegido la capital hispalense para celebrar su amor porque han encontrado el lugar perfecto para hacerlo. Este tiene toques árabes que simbolizan la unión de ambos. En su despedida del 'Deluxe', Isa Pantoja ha asegurado que le da mucha pena la cancelación del formato. Admite que ha crecido con ellos y que aunque ha habido malos momentos solo se queda con los buenos, que le pesan más. "Mil gracias por acogerme siempre", ha aseverado.