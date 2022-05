Las relaciones en el clan Pantoja continúan en entredicho. Chabelita sigue enemistada con Kiko Rivera. Los hermanos llevan meses sin acercar posturas. Además, Asraf Beno no tiene ninguna intención de reconciliarse con su cuñado. Después de la última entrevista del DJ, el ceutí ha hablado alto y claro: «No te voy a perdonar. Me incomoda. No me gusta todo esto. Dice cosas que son contrarias, dice muchas cosas que se contradicen mucho. Se siente solo, pero ha atacado a su hermana, a su madre. No estás solo porque sí”.

El novio de Isa Pantoja ha reconocido en ‘Viva la vida’ que sobraba verle de nuevo en un plató de Televisión. «No aportaba nada nuevo». No solo eso, ha aprovechado para ser tremendamente crítico con este: «A este señor hasta que no le echaron de ‘Secret Story’, no llamó a su hermana a pedirle perdón. Por eso no se fía de él. No quiere que vaya a su casa porque parece que lo hace todo en televisión. Ella necesita su momento. Cuando esté preparada, si lo está. A lo mejor no le perdona en la vida».

Asraf, muy molesto

No está siendo sencillo para Asraf afrontar este momento repleto de conflictos. «Es una situación familiar difícil, parece ser que nadie se habla con nadie. A mí no me gusta ver a mi chica así. Lo lleva por dentro, pero te aseguro que le duele muchísimo. Le molesta muchísimo esta situación», ha afirmado. Sobre la posición que ha adoptado Isa Pantoja respecto a la reconciliación con su hermano, él está respetando su tiempo. “Hay que esperar a que la persona se le pase. Le sigue doliendo y necesita su tiempo».

El maniquí ha barajado la posibilidad de que en un momento concreto Chabelita contacte con Kiko Rivera. «Ella le llamará y le dirá que está preparada para solucionarlo. A lo mejor no, no lo puedo saber porque no estoy en su mente». Respecto a sus rencillas con su cuñado, ha confesado que su relación siempre había sido sincera, al menos, por su parte. También que el pasado verano estuvieron tiempo juntos y todo fue bien. Todo se truncó por culpa del DJ, según la versión de Asraf.

«Se tuerce a raíz de que manda unos mensajes con insinuaciones en las que me deja mal a mí. Por mi parte yo digo hasta aquí». Asimismo, también ha subrayado que pidió en su día disculpas cuando realizó un comentario desafortunado sobre el clan Pantoja. «Él me las aceptó. No sé a qué viene eso ahora. El que falta el respeto a su familia es él, a su hermana, a su madre…». Ha insistido en que es el DJ quien no reconoce los «errores que comete». Concluía su intervención destacando lo siguiente: «A mí me ha hecho daño».

