Asraf, a punto de quedarse ciego por la sarcoidosis, una enfermedad grave del pulmón

La aventura selvática más difícil de la televisión, pero que a su vez más poso ha dejado en él. Esta es una de las conclusiones que ha sacado Asraf tras su paso por 'Supervivientes', reality en el que intentó participar hace tres años, pero cuyo formato le negó su entrada debido a que entonces no pasó las pruebas médicas. Al parecer, en aquel momento padecía una enfermedad en su pulmón llamada Sarcoidosis, la cual se caracteriza por el crecimiento de pequeñas acumulaciones de células inflamatorias en los pulmones y puede afectar a otros órganos como los ojos.

Asraf padeció sus síntomas, aunque no supo de qué se trataba hasta que quiso concursar en el programa de Telecinco. Los médicos le dieron la noticia y le informaron de las consecuencias que su enfermedad podía tener en él, sarcoidosis que terminó desapareciendo pero que de cuya enfermedad él recuerda cada detalle. Tras hacerle una radiografía de tórax supieron que el novio de Isa Pantoja no podía entrar en el concurso, ya que su cuerpo no estaba preparado para llevarlo al límite. Y es que esta dolencia si no se trata puede causar en el caso de Asraf cicatrices permanentes en los pulmones, lo que podría llevarle a no poder respirar con facilidad y a hipertensión pulmonar.

Asraf: "El médico me dijo que ese problema de pulmones me podía dejar ciego"

"Vieron que tenía algo raro en el pulmón, sarcoidosis. Es una inflamación de los ganglios del pulmón. El médico me dijo que ese problema de pulmones me podía dejar ciego y provocarme la muerte, pero hay varios estadios y yo estaba en el 1 así que lo más probable es que se curara solo", ha dicho en Lecturas. El joven se temió lo peor, ya que la sarcoidosis, según cuentan los expertos, puede afectar también a la retina y con el tiempo a provocar ceguera. Eso sí, no son los únicos órganos afectados, pues a veces también afecta a los riñones, al corazón o al sistema nervioso.

Afortunadamente Asraf ha podido recuperarse y seguir con su vida, dejando atrás lo que él considera que fue una pesadilla. "He estado muy mal. Me dijeron que podía ser grave", explicó hace algún tiempo sobre este problema de salud que durante muchas noches le robó horas de sueño. Si bien sobre la mesa le pusieron todas las opciones posibles y le hablaron incluso de probabilidades de mortalidad, Asraf puede llevar una vida completamente normal. "Me dijeron que podía morirme en menos de un año", deslizó, palabras capaces de poner a su entorno los pelos de punta. "Me dieron la noticia de que ya me había curado completamente. En las pruebas no se veía nada raro", ha dicho.

Esta anomalía en los pulmones de Asraf provocó una grandísima preocupación en él. Llamadas de teléfono, pruebas, reuniones con médicos...pero al final escuchó lo que estaba deseando. Había vencido a esta enfermedad que, en ciertas ocasiones, desaparece sin necesidad de tratamiento. En su caso recibió el gran apoyo de su familia y por supuesto de Isa Pantoja, con quien ha conseguido formar el tándem perfecto.