Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la pareja que acapara las miradas de medio mundo, tienen fama de esquivos para algunos habitantes de Aldea del Fresno. Un pueblo que se ubica a 8 kilómetros del Palacio El Rincón y en el que muchos de sus poco más de 2.600 habitantes aseguran no sentir a la aristócrata como alguien cercana a ellos. “Nunca los he visto por aquí. Ella siempre va directa a su finca, ¿sabes lo que quiero decir? A Tamara y a Íñigo nunca se les ha visto el pelo por aquí, ni siquiera se ha parado a comprar nada”, nos confiesa una fuente del Ayuntamiento vive en este municipio desde hace "más de 24 años".

“Tamara solía venir a comprar aquí años atrás. Pero últimamente ya no”, dicen en la farmacia del pueblo

Esa perspectiva, en cierto modo, también la comparten en la farmacia del pueblo. “Tamara solía venir a comprar aquí años atrás. Pero últimamente ya no”. Sin embargo, desde este negocio recuerdan con cariño cuando la hija de Isabel Preysler iba al establecimiento para acompañar a su padre, el fallecido Marqués de Griñón. “Los dos eran muy amables y agradables en el trato. Jamás se comportaron como divos”.

La exalcadesa del pueblo asegura haber coincido con Tamara Falcó en misa

Pero no todo el mundo en Aldea del Fresno opina que Tamara haya sido tan distante con la gente del pueblo. Es el caso de Maribel Hernández, exalcaldesa del municipio, quien asegura a SEMANA que “ha coincidido con ella muchas veces en la iglesia”. Y un concejal del pueblo nos ha dicho que ha cenado varias veces con Tamara.

En la localidad también hay debate sobre el tema de la boda. Hay quien considera que se le está dando demasiada importancia al asunto. "Hoy también se celebrará la boda de otra chica del pueblo y pasará totalmente desapercibida", sostiene la exedil. “¿Por qué se monta un dispositivo de seguridad para la boda de Tamara y no para la de la chica que se casa mañana? Aquí nadie es más que nadie... El sargento de la Guardia Civil que tendrá la tarea de controlar el tráfico en la carretera M-501 durante la boda de Tamara hará el trabajo encomendado más por evitar el jaleo del tráfico que por la boda en sí".

La presencia de Tamara Falcó siempre ha sido discreta en el pueblo

Mientras se aproxima el gran momento, las diversas percepciones sobre la presencia de Tamara en el pueblo quedan en evidencia. Al mismo tiempo que Tamara Falcó sale en la prensa nacional e internacional y es una de las grandes figura mediáticas de España, su figura pública en el pueblo pasa bastante desapercibida para buena parte de los habitantes de Aldea del Fresno.

“Diría que desde 2019 no la he vuelto a ver por aquí. Las veces que he hablado con ella ha sido muy simpática y agradable. Vestía con tanta sencillez que si no le ves la cara pasaría totalmente desapercibida”, sigue explicando la exalcaldesa de Aldea del Fresno para puntualizar que “si ha cambiado estos últimos años, eso no los sabemos”.