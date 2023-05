Isabel Preysler ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano cuando su hija, Tamara Falcó, vuelve a estar en el foco mediático. El altercado de la colaboradora de 'El Hormiguero' con su vestido de novia a dos meses de su boda ha sido recibido seguramente con tristeza, pero ella por ahora no ha salido de casa y no se le ha podido preguntar por ello.

La que sí se ha pronunciado a través de ella es Cristina Reyes, la estilista de la familia, que ha querido desvelar cómo se ha tomado Isabel Preysler toda la polémica de la cancelación de la relación laboral con Tamara por parte de la firma Sophie et Voilà. Aunque no ha querido decir mucho, todo hace indicar que no se lo ha tomado muy mal.

Vídeo: EUROPA PRESS.