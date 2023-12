Así se enteró Isa Pantoja de que era adoptada: el desolador relato de su madre

Isa Pantoja ha vuelto a la carga. Después de su esperada boda con Asraf Beno, la hija de la tonadillera ha vuelto al foco mediático para sentarse en un plató de televisión. Tal y como hizo Ángel Cristo Jr hace un par de semanas, la pequeña de la familia ha concedido una entrevista de lo más sincera a 'De viernes'. Y si los adelantos ya hicieron temblar a Isabel Pantoja, la secuencia entera de su hija contando cómo se enteró de que era adoptada podría hacer que se volviese a recluir en Cantora.

Isa Pantoja se enteró en el colegio que era adoptada

La hermana de Kiko Rivera ha hecho un repaso de su infancia, su adolescencia, lo difícil que fue su embarazo de riesgo y alguno de los aspectos más polémicos de vida en el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta. Pero, sin duda alguna, lo que más ha emocionado a la pequeña de la familia ha sido el momento en el que ha contado cómo se enteró de que fue adoptada por Isabel Pantoja y que, en realidad, no era su hija biológica: "Mi madre me dijo que mis padres estaban muertos".

Al parecer, Isa Pantoja no se enteró directamente por la tonadillera que había sido adoptada con seis meses, sino que tuvo que conocer la noticia por sus compañeros en el colegio, igual que le pasó a Gloria Camila. "Yo tenía siete años y una niña en el colegio británico al que iba en Marbella me dijo que era adoptada. Yo ni siquiera sabía qué era eso", recuerda con lágrimas en los ojos. Fue entonces, cuando la cantante decidió contarle "su verdad" a la pequeña. "Ese mismo día mi madre vino a mi habitación y me dijo: 'Yo sé que en el colegio te han dicho esto y te voy a contar una historia'".

La madre biológica de Isa Pi reapareció cuando la tonadillera entró en la cárcel

Isabel Pantoja le contó que había conocido a una niña muy bonita y que le había preguntado si quería irse con ella, pero como era tan pequeña y no sabía hablar, la niña no le dijo nada y la abrazó. "A partir de ese momento, ya nunca nos separamos", recuerda Isa emocionada. Cuando entonces le preguntó dónde estaban sus padres biológicos, la tonadillera le contó que habían muerto en un accidente de coche. Algo que emocionó a la pequeña Isa cuando le dijo a la tonadillera que ella era su verdadera madre. "Para mí ella es mi madre y le debo tanto... Ella y Dulce siempre van a ser súper importantes".

Sin embargo, la verdad salió a la luz cuando en 2014 Isabel Pantoja entró en prisión y la madre biológica de Chabelita decidió darse a conocer en los medios. "Yo pensaba que ni siquiera vivía", recuerda la intérprete de 'Ahora estoy mejor'. Pero ella siempre ha tenido claro quién la ha cuidado desde pequeña y a quién tiene que llamar madre: "Desde prisión me llamó muy preocupada por lo que iba a contar pero le dije que no se preocupase, que para mí ella era la única madre que conocía". Es por eso que la hermana de Kiko Rivera nunca ha querido saber nada de su madre biológica: "Si hubiera contactado conmigo cuando hubiese cumplido 18 años la hubiera escuchado, pero la forma de hacerlo... me demostró que no tenía sentido".