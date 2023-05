Así se enfrenta Marta López Álamo a su última semana como soltera

Marta López Álamo está a pocos días de pasar por el altar con Kiko Matamoros. Este viernes 2 de junio se celebra en Madrid la boda más esperada del año y la pareja afronta este día tan especial para ellos con nervios. La modelo, que es muy dada a contar su vida en las redes sociales, está preparada para pasar una semana tranquila para estar bien y descansada el próximo viernes.

Ella misma ha querido contar cómo está afrontando estos días de nervios. "Hola, ¿cómo estáis? No me creo que esta semana no tenga que coger ni un AVE, ni me tenga que ir de Madrid. Voy a estar en mi casa, con mi novio, mi futuro marido ya...", empieza diciendo mientras anda por la calle.

Y es que no queda nada: "El viernes me caso. Estos días voy a hacer recados... Van a ser de tranquilidad, de cuidarme, de descansar, de recuperar el ritmo más tranquilito, ultimar cosas de la univerisad antes del día de la boda... Falta poco de organizar, pero tengo que cuadrar para que todo quede perfecto", declara feliz y emocionada.

Esta semana los ocupará para hacer recados en Madrid

Su cara denota no solo felicidad, también tranquilidad. Eso deja claro que ya está todo listo para el gran día y que para el próximo viernes 2 de junio solo queda que ellos se preparen para disfrutar del que será la fecha más increíble de sus vidas.

Hace unos días viajaba de nuevo a Barcelona para tener la penúltima prueba de sus vestidos de novia. Porque sí, la modelo se ha apuntado a la moda de llevar varios estilismos durante su enlace matrimonial y posterior fiesta con amigos y familia. Ahora ya no tiene que viajar más hasta la ciudad condal, por lo que ya podría tener en su casa los trajes de novia que lucirá para este día.

Una boda "muy guay"

Durante estos meses no han querido hablar mucho de los detalles de su boda. Aún así, en su canal de Mtmad, Marta López ha dado algunas pistas. Marta aseguró hace unas semanas que "va a ser una boda muy guay". Y es que contarán también con la ayuda de muchos de sus amigos, que ya han pedido a la pareja hacer ciertas cosas durante la ceremonia, como cantar o tocar la guitarra. Han revelado también el número de invitados que irán a la boda: "Son como 240 invitados".