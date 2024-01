Así se encuentra Juan Ortega un mes después de dejar a su novia plantada en el altar

Vídeo: Europa Press

Ha pasado ya más de un mes desde el momento en el que Juan Ortega tomó la decisión de dejar plantada a su novia de toda la vida, Carmen Otte, en el altar apenar unas horas antes de darse el "sí, quiero". Desde entonces, el torero se refugiaba en varios destinos mientras que la información sobre lo que había ocurrido no paraba de cesar. Ahora, semanas después, ha sido el banderillero del diestro, Jorge Fuentes, quien ha hablado por primera vez sobre cómo se encuentra. En concreto, explica que el matador de toros está completamente centrado en el trabajo y en su reaparición en Valdemorillo. "Es torero, lo que más quiere es torear. Está muy bien, entrenando, metido en el toro y lo que tiene que hacer. Está tranquilo", indica. ¡Dale al play para conocer de primera mano las declaraciones!

Desde que se conociera que Juan Ortega tomó la decisión de no casarse con su novia el mismo día de la boda, el diestro ha preferido poner tierra de por medio. En un primer momento se llegó a decir que se refugio en casa de sus padres, después en una casa de sus amigos en Andalucía. Poco después se descubrió que se había marchado al norte de Portugal antes de las navidades para centrarse en su próxima cita taurina. Será a principios de febrero cuando podamos verlo de nuevo en persona. Una esperada reaparición que llega semanas después de que el matador esté centrado en su profesión. Un consejo que sigue desde hace años y que se lo dio su padrino, Enrique Ponce.

Juan Ortega nunca quiso casarse

Juan Ortega no quería casarse y así se lo hizo saber a su novia meses antes de la boda. Sin embargo, Carmen Otte no le dio importancia a sus palabras y achacó su actitud a los nervios previos al enlace. Según se ha podido saber en los últimos días, el torero veía que eran sus padres y sus suegros los que más interés tenían en que se celebrase su gran día. A día de hoy, ni el torero ni la cardióloga tienen relación y una reconciliación entre ambos es completamente inviable. Juan del Val, marido de Nuria Roca, estaba invitado al "sí, quiero" que nunca se produjo. En distintas ocasiones se ha pronunciado sobre su amigo y ha salido en su defensa. "Él tomó unadecisión muy difícil de entender por los plazos. Tiene mucho que ver con lo que es él. Por supuesto es un error en los plazos porque tú no te puedes irte a las dos horas antes de la boda. Pero hay que entender que él es un tipo reflexivo y no se traiciona. La decisión que tomó tiene que ver con su personalidad", llegó a contar en 'La Roca'.