Ni rastro de crisis. María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi continúan tan enamorados como el primer día a tenor por las imágenes que ambos publican en redes. La pareja está disfrutando al máximo de la Feria de Abril donde se han dejado ver en actitud muy cómplice. Todo después de que saltase a la luz pública una supuesta infidelidad del jinete.

La empresaria se mostraba tajante cuando en el programa 'Fiesta' daban la información de que su pareja había sido visto con una joven. "En actitud cariñosa puede estar perfectamente porque es muy cariñoso. Lo normal es que esté en actitud cariñosa. Que te vea y te dé un sinfín de besos", señalaba sin darle más importancia a estos rumores. Mientras que él también intervenía en directo en el programa que conduce Emma García para recalcar lo siguiente: "Yo estoy en actitud cariñosa constantemente".

El romance entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi

El pistoletazo de salida de la Feria de Abril ha sido el escenario donde María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi han dado, nuevamente, rienda suelta a su amor. En su tierra, Sevilla, les hemos visto muy enamorados, y disfrutando por todo lo alto de la fiesta rodeados de muchos amigos. Besos, abrazos y cariño, es lo que desprenden las imágenes que ambos han publicado en sus respectivos perfiles de Instagram.

Se trata de la segunda Feria de Abril que viven como pareja. Las primeras imágenes de ambos juntos se publicaron en septiembre de 2021 y desde entonces no se han separado. "Ha sido fortuito. Nos hemos encontrado en un momento en el que los dos estamos más tranquilos. Nos hemos dejado llevar y estamos encantados", afirmaba la sevillana en recientemente en el 'Deluxe'. En el marco de esa entrevista también destacó lo que más le ha enamorado de su compañero de su vida: "Lo que más me gusta es que es una persona muy íntegra y cariñosa. Cuando lo conoces se da a querer. Es una persona que ha tenido muchas relaciones y que tus exparejas hablen bien de ti dice mucho de su forma de ser". La empresaria ha reconocido en distintas ocasiones que el jinete le ha pedido matrimonio, pero por el momento es algo que no entra en sus planes.