Así responde Rocío Flores cuando le preguntan por Olga Moreno

Durante un tiempo Olga Moreno y Rocío Flores fueron uña y carne, pero en esta última etapa la relación se ha enfriado tanto que se ha convertido en inexistente. Sin embargo, la hija de Antonio David Flores continúa teniendo muy presente a la madre de su hermana pequeña y no dudaba en pronunciarse sobre la sevillana ante el interés de un seguidor de las redes sociales.

Un fan ha aprovechado una ronda de preguntas en Instagram para cuestionarla sobre si sigue queriendo a Olga Moreno. "A no, que a eso no respondes", le decía. El internauta se ha equivocado por completo ya que la joven ha querido manifestarse públicamente sobre la empresaria. Ha respondido afirmativamente sobre si quiere a la exmujer de su padre. También ha añadido la siguiente nota: "20 años a mi lado y muy agradecida". Ha querido recordar que ha estado muy presente en su vida y eso "no se le olvida en dos días". Y es que a pesar de las diferencias que han tenido en esta última etapa, Rocío Flores parece con este mensaje estar abierta a una reconciliación.

El distanciamiento entre Rocío Flores y Olga Moreno

El 2022 fue un año de grandes cambios en la vida de Rocío Flores. Su padre, Antonio David Flores, confirmaba una nueva relación con la periodista Marta Riesco. Lo que era un secreto a voces, sobre todo, en los pasillos de Telecinco. La joven también ha visto cómo la unión tan fuerte que mantenía con Olga Moreno se ha ido deteriorando. Todo ocurrió después de que la empresaria iniciara un romance con el representante Agustín Etienne.

El pasado mes de noviembre, Rocío Flores hablaba sobre Olga Moreno durante una conversación con Marta Riesco en el programa 'Fiesta'. "Es una persona muy importante en mi vida. Lo ha sido y lo sigue siendo. Como en todas las familias, las relaciones pasan por baches y altibajos. Como ya se encargó ella de decir, no es el mejor momento". Entonces también subrayó que la sevillana es la madre de su hermana pequeña y que la familia es algo fundamental para ella. Además aprovechó para aclarar que su relación laboral con Agustín Etienne se acabó por temas profesionales. "Quien no lo entienda es porque no me ha preguntado. El detonante no fue que Agustín y Olga tuvieran una relación".