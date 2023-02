Así responde Mario Vargas Llosa sobre Isabel Preysler y Patricia Llosa

Mario Vargas Llosa ha reaparecido en mitad de rumores de reconciliación con su ex, Patricia Llosa. Así ha reaccionado

Mario Vargas Llosa está a punto de vivir uno de sus días más especiales: entrará en la Academia Francesa. El premio Nobel se convertirá además en el primer escritor que reciba un asiento en la institución sin haber publicado nunca en francés y en el que estará arropado incluso por el Rey Juan Carlos y la infanta Elena. A punto de viajar hasta París, Vargas Llosa ha reaparecido por las calles de Madrid siguiendo la tónica que lleva haciendo desde que saliera a la luz su ruptura: un perfil bajo.

Vídeo: Europa Press

Tal y como se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, Mario Vargas Llosa evita responder a las preguntas de la prensa relacionadas con su actual situación sentimental. Evita confirmar o desmentir si su ex, Patricia Llosa, le acompañará en uno de los días más importantes del año en la capital francesa y, además, ciudad del amor. Un viaje juntos que no sería de extrañar después de que SEMANA revelara en exclusiva que los hijos del matrimonio estarían orquestando una reconciliación entre ellos. Algo que no estaría muy lejos.

Sin ir más lejos, hace unos días, Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa fueron vistos disfrutando de una agradable velada gastronómica en un conocido restaurante italiano en la capital madrileña. La pareja se acercaron a este local, que es uno de los favoritos del escrito hispano-peruano y es muy asiduo a disfrutar de sus platos italianos. No acudieron solos. Su hija Morgana y una de sus nietas también estuvieron presentes en este momento e incluso quisieron inmortalizar la cita con una fotografía con el móvil.

Mario Vargas Llosa evita hablar de Isabel Preysler

Durante su intervención en el vídeo que hay en esta noticia, el premio Nobel tampoco ha querido comentar su polémica separación con Isabel Preysler. Desde su ruptura, él ha sido muy cauto a la hora de hablar de su ruptura y lo ha hecho en contadas ocasiones pero sin entrar en detalles íntimos de la misma. Ha asegurado que no iba a hablar de ella, que fue una buena experiencia pero que ya "ha regresado a casa con sus libros". Ambos han tenido un estilo de vida muy diferentes, algo que les podría haber llevado a tomar caminos separados.