Tamara Falcó e Íñigo Onieva está disfrutando de un viaje increíble antes de pasar por el altar el próximo 8 de julio. Este podría ser el último viajazo que hagan como solteros y no pueden estar más felices. Tanto es así que no han dudado en compartir el espectacular álbum de fotos de esta inolvidable escapada romántica a Bali. Ellos han dejado ver muchos detalles de sus idílicas vacaciones, pero han preferido no desvelar el nombre del hotelazo en el que se están alojando.

SEMANA ha podido saber que se encuentran en el Four Seasons Resort Bali at Sayan, ubicado en los valles exuberantes y tropicales del río Ayung. Está situado a apenas unos 10 minutos en coche del palacio de Ubud y del mercado de arte de Ubud, y a 15 minutos en coche del Bosque de los Monos. Y este resort tiene una gran oferta de alojamientos, que se reparten entre suites y villas. Ambas opciones disponen de zona de comedor, zona de estar con sofás y terraza privada con vistas a la vegetación. Todos los dormitorios tienen vestidor y baño privado con artículos de aseo gratuitos.

Un hotelazo situado en plena naturaleza

Ellos podrían haber elegido una de las villas con vistas espectaculares al valle. La más barata supera los 3.000 euros. Podrían haberse quedado en la Villa Sayan, que cuenta con un dormitorio, pero que es la más espaciosa. Se encuentra en un terreno elevado y ofrece vistas espectaculares del valle. Cuenta con una piscina pequeña y privada, zona de comedor y sala de estar semiabierta. El dormitorio con aire acondicionado cuenta con vestidor de paneles de madera y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Dispone de caja fuerte, utensilios de planchado y TV de pantalla plana vía satélite con reproductor de DVD.

Esto deja claro que Tamara e Íñigo no escatiman en gastos cuando se trata de disfrutar de vacaciones en pareja. Pero la pareja no solo ha hecho planes al alcance de muy pocos, también han querido recorrer la isla como dos turistas más. Ataviados con dos gorras, ropa cómoda y subidos a una vespa que los ha hecho recorrer cada rincón del paraíso asiático.

Es su última escapada como solteros

En cuanto a las zonas comunes del hotel, el Four Seasons Resort Bali at Sayan cuenta con El Ayung Terrace, un restaurante especializado en cocina indonesia, que seguro que la pareja ha probado, y el Jati Bar, que sirve cócteles y comidas ligeras. El Riverside Café ofrece platos occidentales para el almuerzo y la cena. El resort también tiene servicio de spa y bienestar, como un gimnasio o una zona dedicada para dar clases de yoga y meditación, o servicio de masajes.

Un viaje antes del gran día

La marquesa de Griñón está metida de llenos en los preparativos de su boda con Íñigo Onieva. Antes de que comience la cuenta atrás para el enlace, la pareja ha hecho las maletas y ha disfrutado de un mágico destino: Bali. Desde allí la colaboradora de 'El Hormiguero' nos ha hecho partícipes de su álbum de fotos. Una auténtica pre luna de miel que ha coincidido con la Semana Santa en la que ambos han disfrutado al máximo. Durante este viaje han tenido tiempo de visitar algunos de los los puntos de mayor interés, por supuesto han recalado en sus montañas volcánicas y en sus famosos arrozales. También han aprovechado para recorrer en moto la isla y observar de cerca los parejas naturales más espectaculares. El viaje ha estado repleta de guiños a los enamorados, entre ellos, han contado con una cuidada decoración en la suite que han compartido. Sobre su cama descansaban pétalos de rosa que formaban el siguiente mensaje: "I love you". Posiblemente este sea el último viaje que hagan como solteros.