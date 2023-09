Así reacciona Mario Vargas Llosa a los deseos de Tamara Falcó de ser madre

Llevábamos tiempo sin ver a Mario Vargas Llosa. El que fuera pareja de Isabel Preysler se ha dejado ver por las calles de Madrid. Como no podía ser de otra manera se le ha preguntado por las últimas noticias que giran en torno a la familia de la que fuera su ex. Tamara Falcó lleva meses en el foco mediático por su boda, su posterior viaje de novios con Íñigo Onieva y sus deseos de ser madre. Esto ha llevado a preguntarle a Mario Vargas Llosa sobre la intención de la marquesa de Griñón de quedarse embarazada y ha dejado claro que a pesar de que ya no está con su madre, le sigue teniendo mucho cariño.

Durante los años que duró la relación entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler, que reapareció el pasado martes en el Teatro, Tamara Falcó demostró tener una conexión muy especial con el premio Nobel. Tanto es así que el escritor estuvo presente durante los rodajes de la docuserie de 'La marquesa' en Netflix e incluso sale en algunos de los capítulos. Tras la separación, Mario llegó a decir que no iba a hablar de Tamara "para nada", pero ahora ha querido mostrarse feliz al preguntarle por ella y sus deseos de ser madre.

Vídeo: EUROPA PRESS.