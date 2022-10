Kiko Rivera recibía la mejor de las noticias este lunes al recibir el alta unos días después de sufrir un ictus. Aunque abandonaba el hospital con el rostro serio, el hijo de Isabel Pantoja estaba deseando llegar a casa para descansar. Han sido unos días muy duros y necesitaba desconectar de todo para ir haciéndose a su nueva vida. Irene Rosales no se ha separado de él y ha querido desvelar cómo ha pasado la primera noche en casa tras el susto. Lo ha hecho cuando volvía a casa tras llevar a sus hijas al colegio. Este ha sido el único ratito que ha dejado solo a Kiko Rivera.

La sevillana cuenta ha pasado la noche en casa Kiko Rivera

Irene Rosales confirma que Kiko Rivera está «muy bien» tras pasar su primera noche en casa tras el alta hospitalaria. La mujer del dj no ha querido desvelar las pautas que su marido tiene que seguir ni tampoco aclarar que secuelas le quedan tras sufrir el ictus. Por su parte, el dj ha retomado su actividad en las redes sociales, las que ha tenido abandonadas todos estos días.

Hace apenas unas horas, Kiko Rivera ha enseñado que sus mañanas han cambiado de manera radical, ya que ahora tiene que tomar varias pastillas al día. Además, tiene que estar muy pendiente de su dieta y le han aconsejado quitar el azúcar de su vida. Por eso, toca comprar alimentos 0% azúcares: «¿Cómo estará esto?», se pregunta el dj.

Las mañanas de Kiko Rivera empiezan con varias pastillas

Antes de pasar la primera noche en casa, Kiko compartía que después del gran susto, ya tocaba descansar en su hogar. Nada más llegó, no dudó en tumbarse en el sofá para estar tranquilo. «Por fin en casa ❤️ Nueva vida, ahora toca cuidarse. Toca pensar en mi», declaraba como anunciando que hay un antes y un después tras el ictus que sufrió hace apenas unos días. Ahora no solo toca cambiar de vida en cuanto a los hábitos y la alimentación, también tiene que dejar a un lado los disgustos y el estrés, dos problemas que no ayudan para el problema de salud que padece.