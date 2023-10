Así es la impresionante casa de campo de Tania Llasera (tras una gran reforma)

Tania Llasera tiene una casa en pleno centro de Madrid, muy cerca del Parque del Retiro, pero la presentadora de televisión se ha unido a la moda de tener un lugar en el que poder instalarse y estar cómodo, pero fuera de la ciudad y de su ritmo frenético. Hay muchas veces que el estrés la desborda, pero ella ya tiene un lugar al que acudir cuando le ocurra eso. Eso sí, siempre acompañada de su pareja y sus dos hijos, que parecen haber.

Ella ha bautizado este lugar como CAMPTANIA, que suma las palabras campo y Tania, su nombre. No puede estar más feliz de haber dado el paso de invertir en una casa de campos. Aunque eso sí, Tania Llasera ha tenido que hacer una importante reforma para convertir las estancias en espacios agradables y mucho más modernos. Eso sí, respetando el entorno en el que está situada esta casita de campo.

Eso es lo que ha hecho en el salón, la estancia principal de la casa. Pintada totalmente de blanco, Tania ha querido romper la monotonía de este color con los muebles. Y Tania Llasera ha elegido el azul eléctrico no solo para el pasamanos de la escalera, también para los muebles y las cortinas. Este lugar cuenta con una chimenea, pero no con una televisión. Parece que para este lugar de desconexión prefiere no tener nada que altere su tranquilidad.

Este es el salón de la casa de campo de Tania Llasera

Y es que en el campo hay suficiente entretenimiento para pasar los días de vacaciones. Sus hijos pasan gran parte del tiempo en la zona exterior de la casa y ella, pasará mucho tiempo en el taller que ha montado en la planta baja de la casa, a la que se accede desde una escalera que viene de la primera planta. Allí no solo ha colocado estanterías llenas de libros y una mesa de centro, también ha encontrado un hueco para poner una cama de invitados para los amigos que quieran quedarse a dormir.

Han sido meses de mucho trabajo. Y no solo en lo referente a la estética de la casa ni de los muebles. Tania Llasera ha tenido que ir más allá, ya que ha tenido que resolver las humedades de la vivienda: "Ya os conté el enorme trabajo que supuso sanear esta casa de verano que compramos llenas de humedades. Especialmente esta zona del taller, en la que había varios focos de humedad y filtraciones laterales", ha escrito la colaboradora de televisión.

La entrada de la casa da directamente al salón

La casa se la ha comprado a una amiga suya y Tania Llasera se ha adentrado de lleno en la reforma de esta hogar, perfecto para pasar fines de semanas o largas temporadas durante las vacaciones de verano. Es un proyecto en el que está inmersa y con el que espera conseguir un espacio perfecto para pasar días en familia. Y es que tiene todo lo necesario para estar cómoda y feliz. Y todo rodeado de naturaleza.

1 de 13 Una cocina con isla 2 de 13 Destaca la isla del centro por su color 3 de 13 Un rincón que ha cuidado al detalle 4 de 13 Cuadros sobre una repisa que recorre la encimera 5 de 13 Un fregadero con color 6 de 13 Un taller para trabajar 7 de 13 Lleno de estanterías y una mesa central 8 de 13 El dormitorio principal 9 de 13 El porche de la casa 10 de 13 Con una piscina muy rural 11 de 13 Un barreño de latón que hace de piscina 12 de 13 La entrada de la casa 13 de 13 Escaleras que llevan directamente al jardín