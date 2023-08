Rodolfo Sancho vive estos días una auténtica pesadilla. Su hijo Daniel Sancho está detenido en Tailandia, sospechoso del presunto asesinato de Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano plástico colombiano de 44 años. Tras conocer los hechos, el actor ha tomado un vuelo rumbo al país asiático para poder estar cerca de su hijo. El intérprete, muy preocupado, ha emitido un comunicado en el que pide "el máximo respeto para mi hijo y la familia" debido a las circunstancias en las que se encuentra su familia. "Son momentos delicados para todos. Rogamos a los medios de comunicación que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado sobre los últimos acontecimientos y que no se lancen informaciones que puedan interferir en el desarrollo de la justicia y el correcto procedimiento de la investigación, así como en cualquier acción diplomática que pueda estar en curso", dice. Muy distinto era el tono en el que hablaba de su vástago durante su infancia.

Vídeo: Europa Press

Basta con tirar de hemeroteca para comprobar el amor con el que hablaba Sancho, de 48 años, de su vástago, cuando era pequeño. "En mi casa reina mi príncipe, que es mi hijo", decía. "Me tiene absolutamente dominado. Yo reino poco, reino solo en mi vida, en mi mundo interno". Entonces explicaba que no tenía claro que su hijo quisiera dedicarse a las artes escénicas, siguiendo su estela o la del patriarca del clan, Sancho Gracia, quien interpretó en televisión a Curro Jiménez. "No sé si le gusta mucho (la interpretación). Le gusta mucho el deporte. Tiene mucha facilidad porque a veces me ayuda a estudiar y se aprende las frases antes que yo, pero de momento no le ha llamado ni eso ni nada". Años atrás, Sancho se declaraba como un padre "consentidor": "Soy demasiado consentidor. Lo tendría que llevar al 1.500 a ponerle firme".

Aunque suele ser discreto, Sancho no ha dudado en reconocer lo mucho que quiere a su hijo Daniel, quien será llevado ante un juez en Tailandia este lunes, tras el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Hace un año, sin ir más lejos, detallaba cómo este había desarrollado su carrera profesional lejos de los escenarios. "Ya no es tan niño. Tiene 28 años. Ese va por otro lado", decía a Europa Press durante el estreno del último largometraje que ha protagonizado, 'Delfines de plata', dirigido por Javier Elorrieta. "Es chef y tiene un catering que se llama 'La bohème' y un restaurante que se llama Buggy", añadía. Rodolfo Sancho tiene otra hija llamada, Jimena, de 8 años, fruto de su relación con la actriz Xenia Tostado. "De momento no tiene nada decidido, pero apunta maneras".