Este fin de semana ha sido de lo más emocionante para Carolina Monje. La que fuera el último amor de Álex Lequio se ha dado el "sí, quiero" con Álex Lopera en una bonita ceremonia celebrada este sábado, 7 de octubre, en Begur, en la Costa Brava. Un día lleno de emociones para la joven y que ha puesto a Ana Obregón en el centro de todas las miradas. Luis Rollán, íntimo amigo de la actriz, ha desvelado que ha podido hablar con ella y ha compartido cómo ha vivido este momento.

La noticia de la boda de Carolina Monje ha provocado que muchos se pregunten por cómo ha vivido Ana Obregón este día. Ha sido Luis Rollán quien ha desvelado cómo se encuentra la actriz tras hablar con ella sobre este momento tan especial en la vida de la ex de Álex Lequio. "Yo entiendo perfectamente que es una chica muy joven, me alegro muchísimo y deseo que sea feliz, pero también hay una parte que entiendo que para Ana es un poco de tristeza, no por nada malo", ha explicado el colaborador de 'Fiesta', describiendo así las palabras de la presentadora.

El tertuliano ha dado a entender que ella no está enfadada y que se alegra de todo lo bueno que le pase a la joven porque es "extremadamente generosa". Actualmente, Ana Obregón y Carolina Monje no tienen ningún tipo de relación. Sobre si la actriz ha felicitado al último amor de su hijo, Luis Rollán reconoció que no podía dar detalles pues lo desconocía.

Carolina Monje rehace su vida

Carolina Monje y Álex Lopera se daban el "sí, quiero" en una romántica ceremonia en Begur, el pueblo de la infancia de ella y que guarda un significado de lo más especial para la pareja. De la misma forma, eligió esa localidad catalana para estar cerca también del negocio de hostelería que regenta su familia. En cualquier caso, este paso tan importante supone el broche de oro para la pareja. Un día antes, ambos celebraron su preboda en un conocido restaurante de la zona y pidieron a sus invitados que acudieran todos vestidos de blanco.

