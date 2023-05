Así ha sido la inesperada llegada de Ana Obregón, rodeada de fuertes medidas de seguridad

Ana Obregón ya está en España. Tras más de dos meses en Miami, la actriz ha regresado junto a Ana Sandra y lo ha hecho entre fuertes medidas de seguridad. Hasta seis personas diferentes, entre personal del aeropuerto y de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha aterrizado en Madrid. Era llamativo este detalle, pues de forma habitual no suele haber esta 'barrera' y protección. Completamente blindada y con la compañía de una mujer que le ayuda en el cuidado de la pequeña, ha intentado pasar desapercibida, no siendo posible su deseo. Si bien la compañía con la que volaba ofrecía un servicio VIP de asistencia que le permitía ganar tiempo y salir por otro lugar diferente al del resto de pasajeros, no ha podido evitar que fuéramos testigos de su llegada. A continuación te mostramos todos los detalles de cómo han sido los primeros minutos de Obregón en la capital.

Vídeo: Europa Press

Ana Obregón no ha estado ni un momento sola. En todo momento había quien velaba por su seguridad y porque estuviera atendida, algo que ha agradecido enormemente. Cabe recordar que, tal y como reveló SEMANA en exclusiva, tuvo que contratar un guardaespaldas en Miami debido a las amenazas y mensajes intimidatorios que recibió. No ha sido fácil gestionar para ella esta situación, lo que le ha llevado a ser previsora y quién sabe si gestionar una llegada completamente segura para ella y su bebé. Será a partir de ahora cuando retome sus compromisos, eso sí, antes de lo esperado. Estaba previsto que volviera dentro de una semana, pero Ana ha decidido adelantar sus planes y regresar días antes, ya que tiene varias citas que son ineludibles como, por ejemplo, la Feria del Libro en Madrid, donde firmará ejemplares el próximo 11 de junio, o la grabación de 'Mi casa es la tuya', la cual tendrá lugar el próximo miércoles 14.

La intérprete ha elegido la zona premium del aeropuerto para tener una llegada sosegada y alejada del resto de pasajeros. Es consciente de la expectación que genera su presencia y es que desde que naciera Ana Sandra había estado alejada de España. Tomó la decisión de estar a miles de kilómetros para cuidar de su pequeña y volver cuando todo estuviera asentado y con el tsunami de su vida más que digerido. En el vídeo se puede ver a Ana junto a su bebé, de quien no se ha separado y con quien se ha montado en un coche conducido por un chófer. Ataviada de un floreado vestido blanco y azul y unas cómodas zapatillas, se cubría de unas enormes gafas de sol que solo se retiraba durante unos segundos.

Se desconoce si Ana Obregón está preparada para enfrentarse a la polémica. Han sido muchos los comentarios que ha generado el hecho de que se convierta en madre a los 68 años, críticas que se han podido leer tanto en redes sociales como fuera de ellas. ¿Será ahora cuando Alessandro Lequio se mojará y dará su opinión al respecto? Solo el tiempo lo dirá.