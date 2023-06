Joaquín Torres y Raúl Prieto han disfrutado de un corto viaje de novios tras su boda, celebrada en Sevilla el pasado 20 mayo en la Casa de Pilatos. El estado de salud de la madre del arquitecto les ha impedido irse a Japón, donde querían trasladarse para su luna de miel, pero han estado unos días en Cádiz. Sin embargo, todo lo bueno se acaba y la pareja ha vuelto ya a la realidad.

El arquitecto ha querido sincerarse con todos sus seguidores sobre la dura vuelta al trabajo. Lo ha hecho con un vídeo en el que lo vemos entrar en su estudio de arquitectura: "Semana de aterrizaje y despegue a la realidad, al día a día. Se hace duro, pero es tan inolvidable lo vivido estos últimos días, todo el cariño que he recibido… y que seguimos recibiendo, y son tantos proyectos ilusionantes… que se hace todo más llevadero. Muchas gracias de ❤️ por vuestros mensajes, por compartir mi vida, compartir mi trabajo, el trabajo de A-cero, vuestros comentarios… Sois increíbles 💕", ha escrito junto a un vídeo.

Pero, ¿cómo se siente Joaquín Torres al volver al trabajo? "Y de vuelta al estudio después de una semana larga emocionalmente dura, pero irrepetible. He de reconocer que es la primera vez que la vuelta me cuesta. Estoy agradecido y todo el amor que he recibido estos días de todo el mundo...", ha explicado a las puertas de su estudio, donde le esperan semanas duras de mucho trabajo.

La vuelta al estudio de Joaquín ha sido realmente dura

No ha pasado por alto el cariño que ha recibido por parte de su familia, sobre todo de sus hijos: "Mis hijos me han hecho mucho reflexionar, mis amigos, Raúl... La verdad que volver me está costando. Me espera una semana muy dura porque tengo que recuperar la semana perdida. Me tengo que mandar de valor. Hasta ir al gimnasio esta mañana me ha costado... Pero venga, no queda otra que avanzar".

A diferencia de Joaquín, su ya marido, Raúl Prieto, prefiere mantenerse en un discreto segundo plano. De hecho, no ha querido contar cómo ha sido su vuelta al trabajo tras unos días increíbles. El que fuera director de 'Sálvame' fue conciso, pero su mensaje estuvo cargado de amor: "La noche de mi vida. Inolvidable. Gracias a todos por hacerlo todo tan especial. Gracias a mi amor, al amor de mi vida", escribió. Ahora solo esperan poder irse de viaje al destino en el que quieren celebrar el inicio de esta nueva etapa de sus vidas.