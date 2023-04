Carlota Corredera ha organizado una minidespedida de soltero a Raúl Prieto y no ha dudado en llamar a otro gran amigo, David Valldeperas.

No hay nada como un reencuentro entre compañeros de trabajo que se han convertido en mejores amigos. Carlota Corredera, que está totalmente desvinculada de la televisión, sigue manteniendo una increíble relación con Raúl Prieto y David Valldeperas. Con ellos ha disfrutado de una minidespedida de soltero para el primero de ellos, que está a punto de dar el 'sí, quiero' a su pareja, Joaquín Torres.

Se desconoce la fecha de la boda y todos los detalles del enlace, que estamos seguros que reunirá a muchos rostros conocidos de la televisión, pero ahora hemos podido ver gracias a la gallega que el día de la boda está más cerca. Y es que ha organizado una salida con Raúl y David, disfrutando este primero de su primera despedida de soltero. "Minidespedida de soltero de Raúl Prieto", ha escrito ella junto a una imagen en la terraza del restaurante Arzábal.

Una despedida de soltero organizada por Carlota Corredera

Además de disfrutar de platos increíbles, entre los que destacan entrantes como la ensaladilla rusa con sardina ahumada, las croquetas de ibérico con lecha de oveja latxa, o las patatas de importancia con cigalitas, Carlota ha podido ponerse al día con estos dos grandes amigos. Ha sido una quedada con pocas personas, pero parece que era una cita que les hacía falta tener. El hecho de que todos se meten en el día a día hace que no se vean con la frecuencia que les gustaría, así que ahora han conseguido reencontrarse y ha sido maravilloso.

La propia Carlota, que no podía estar más emocionada con este planazo, le ha hecho saber a sus amigos que los quiere mucho. Junto a una instantánea de ellos, a los que ha fotografiado ella, ha escrito con mucho amor: "Os quiero tanto". No ha olvidado poner al lado un emoticono de corazón rojo.

Le tiene un cariño especial a sus amigos y se lo hace saber

Esta podría ser la primera de muchas despedidas de soltero. Raúl Prieto tiene grandes amigos en televisión, por lo que podrían estar organizándole muchos otros planes o incluso viajes. De aquí al día que se celebre la boda quedan todavía semanas para reencontrarse con grupos de amigos que quieren hacerlo muy feliz antes de que pase por el altar junto al amor de su vida.

La historia de amor entre Joaquín Torres y Raúl Prieto pronto se sellará con una boda. Tal y como declaró el arquitecto, se comprometió hace unos meses con el periodista. «Estos días se ha especulado con mi posible boda con Raúl Prieto, y aunque no hablo jamás de mi vida personal en esta página, hoy he decido contaros que, tras muchos años luchando y persiguiendo mi sueño, ayer por la noche con un “anillo“ de un llavero, me arrodillé en la intimidad de la habitación, y le pedí matrimonio al amor de mi vida«, desveló en un emotivo escrito. Ahora, mientras ultiman los preparativos, siguen disfrutando de planes en pareja o por separado. Eso sí, siempre acompañado de grandes amigos.