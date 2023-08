Así ha sido el encuentro de 20 minutos entre Silvia Bronchalo y su hijo, Daniel Sancho

Silvia Bronchalo se ha convertido en la protagonista del día después de que este jueves haya visitado a su hijo, Daniel Sancho, en la prisión de Tailandia. Después de 10 días de aislamiento que determina el protocolo Covid, el joven ha podido recibir la visita de su progenitora, que no ha podido esconder su abatimiento en estos momentos tan duros para ella y toda su familia. La hemos visto llegar oculta bajo unas gafas de sol y su pelo suelto. Ahora ya sabemos todos los detalles de cómo ha sido el encuentro entre madre e hijo.

Esta ha llegado en taxi a la prisión y ha estado dentro de ella alrededor de una hora y media. Silvia y su hijo han tenido un encuentro de una media hora y han podido hablar a través de un cristal, que los ha separado en todo momento. Esto hace indicar que no han podido tener ningún tipo de contacto físico. "No ha perdido la compostura. Ha bajado discreta del taxi, no ha perdido los papeles. Ha visto a su hijo por primer vez después de lo ocurrido", declaran desde 'El programa del verano'.

Han estado hablando durante media hora

El encuentro era muy esperado por madre e hijo, pero lo cierto es que a partir de ahora podrán verse con asiduidad. Y es que Silvia Bronchalo puede ir a ver a su hijo todas las veces que quiera. Eso sí, tiene que verlo a través de un cristal durante apenas 20 minutos. Además, le puede dejar dinero para que Daniel Sancho pueda comprar cosas dentro de la prisión.

Cabe destacar que en las prisiones de Tailandia puedes pedir lo que sea, pagas y te lo traen. De hecho, varias furgonetas entran y salen de la prisión durante el día. Se acercan cada día hasta allí para llevar alimentos y bebidas. En estos vehículos llegan no solo lo que dan a los presos, también las peticiones que hacen los que tienen dinero para pagar sus caprichos.

El régimen de visitas de Daniel Sancho ahora es muy diferente al que ha tenido durante estos 10 días de aislamiento. Este jueves ha sido un día importante para el joven, ya que se ha podido reencontrar con su madre tras cometer el terrible suceso. Eso sí, aseguran desde la prisión que Daniel Sancho "está tranquilo, hace deporte casi todos los días y ve películas de televisión".

Daniel Sancho puede recibir dinero para comprar cosas en prisión

Silvia ha llegado ataviada de manera informal y cubriendo su rostro con gafas de sol. Se ha bajado del taxi para entrar en la prisión en la que se encuentra su hijo en régimen de prisión provisional desde el pasado 10 de agosto. Más de 30 horas ha durado en total el angustioso viaje de Silvia Bronchalo hasta el país asiático. Una larga espera que contrasta con la rapidez con la que accedió a las instalaciones penitenciarias: tardó apenas unos segundos en acceder al interior del edificio. Desde que se destapó la noticia de la trágica muerte de Edwin Arrieta, cuya autoría se ha atribuido el propio Daniel, esta mujer ha permanecido en el más absoluto silencio.