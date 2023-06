Así ha celebrado María Teresa Campos su 82 cumpleaños

Rodeada de su familia y en la intimidad del hogar, así celebraba María Teresa Campos su 82 cumpleaños. La veterana comunicadora, que hace tiempo se retiró de la esfera pública, ha estado muy arropada por los suyos durante su aniversario que ha tenido lugar este domingo, 18 de junio. Su nieta, Alejandra Rubio, confirmaba que su abuela estaba feliz y desvelaba algunos detalles de la celebración.

"Ha sido muy especial, en familia. Muy contentos", reconocía Alejandra Rubio en el programa 'Fiesta'. Además, señalaba que habían estado su madre, Terelu Campos, y su padre, Alejandro Rubio. Durante la fiesta no faltaron sus tíos, Carmen Borrego y José Carlos Bernal, también su prima, Carmen Almoguera, y una amiga íntima de la familia. "Como todos los años hemos estado juntos, ella super feliz. Es lo que te puedo decir". Años atrás el mediático clan realizaba un posado y salía a las puertas del hogar de María Teresa para que los fotógrafos captasen instantáneas durante esta señalada fecha, en esta ocasión, la celebración ha sido en la más estricta intimidad.

María Teresa Campos, muy arropada por su familia

En el último año, la salud de María Teresa Campos ha estado en el punto de mira. Sus dos hijas, Terelu y Carmen Borrego, han mostrado públicamente su preocupación por el momento que atraviesa su progenitora. Su objetivo es que la veterana comunicadora esté lo más tranquila posible. "No voy a ocultar que es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo importante", confesaba Terelu.

Por el momento, María Teresa Campos no está al tanto de que el programa 'Sálvame' finaliza el próximo 23 de junio. "No sé si se lo voy a contar porque tampoco sé si es bueno para ella. Sabe que yo presento 'Sálvame'... pero apenas lo ve. Y cuando lo ve le hace ilusión. Me dice: 'Ay, mi hija, mira qué guapa'. Ya no me riñe, y lo echo de menos", afirmaba la hija mayor de María Teresa.

El clan Campos daba la bienvenida el pasado 5 de junio a un nuevo miembro, el bebé de José María Almoguera -hijo de Carmen Borrego-. Se trata del primer bisnieto para la reina de las mañanas. "Mi madre está muy feliz. Lleva años diciendo que no quería morirse sin ser bisabuela. Anoche fue bisabuela y en estos momentos yo me alegro muchísimo", indicaba su hija.