Kiko Rivera ha dado la bienvenida a los 39 años con un fiestón de cumpleaños. Fue el pasado 9 de febrero cuando celebró el día de su nacimiento. Y como había muchas cosas que celebrar, el dj ha invitado a sus familiares y amigos más cercano para soplar las velas junto a él en una gran fiesta en la que no faltó ningún detalle. Ha sido Irene Rosales la que ha mostrado cómo fue esa fiesta desde el interior. No han faltado pasteles, una tarta de cumpleaños y por supuesto, música.

"Verte feliz en mi prioridad, porque te mereces todo lo bonito de esta vida por tener tan bien corazón, por ser la persona vitamina que todos necesitan y hacer siempre todo con amor y cariño. Te amo con locura mi vida @riverakiko", ha escrito Irene junto a un vídeo en el que podemos ver que no faltó nada en esta fiesta. No hay duda de que la organizadora de este evento ha sido su mujer, que quiere siempre lo mejor para su marido.

El dj ha tenido una tarta de cumpleaños muy especial

Como no podía ser de otra manera, la fiesta era de temática musical. Kiko Rivera entró en el lugar en el que se celebró y todo estaba decorado con globos dorados y negros, así como con notas musicales. Al ser una merienda, no faltaron los pasteles, para que los invitados pudieran disfrutar de una fiesta de lo más dulce.

Después de la merienda, la fiesta se animó. La sala se volvió más oscura y no faltaron las luces típicas de discoteca. De hecho, tampoco faltó una mesa de mezclas, que permitió a Kiko Rivera a convertirse en dj de su propia fiesta. Su profesión la disfruta siempre al máximo y cuando tiene oportunidad ejerce de pinchadiscos, animando así cualquier fiesta.

Una vida nueva

Este cumpleaños era muy especial, ya que era el primero que celebra después de que el pasado mes de octubre sufriera un ictus, que le obligó a permanecer ingresado en el hospital durante unos días. Hace unas horas, el propio Kiko Rivera desvelaba que su cambio de hábitos está dando resultados. Esto es algo que le hace muy feliz, ya que muchos habían pensado que no está haciendo caso a las recomendaciones de los médicos. Cuatro meses después de tener que ser ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla por culpa de un ictus, Kiko Rivera ha desvelado que ha perdido 10 kilos. A día de hoy pesa ya 89 kilos, pero que no es su objetivo: "10 kilitos perdidos ya. Objetivo: 80 kilos", ha declarado junto a una imagen de sus pies sobre la báscula.

Parece que Kiko sí que sigue llevando a cabo los consejos de los médicos porque la dieta que lleva la mayor parte del tiempo está dando sus frutos. Hace unos días se convertía en noticia al ser grabado por las calles de Madrid comiéndose una hamburguesa, una como la que lleva sus calcetines de la foto. Fueron tantos los comentarios que se hicieron sobre esta actitud que el dj se vio obligado a pedir perdón. "Culpable. Ayer me comí una hamburguesa y me fumé un cigarro. No me lapidéis por ello", escribía el dj junto a una imagen de él mismo.